Какое место занял Казахстан в рейтинге "сильнейших" паспортов мира
Опубликовано:
Силу казахстанского паспорта измерили аналитики - в обновленном рейтинге "сильнейших" паспортов мира он занял 67-ю строчку передает NUR.KZ со ссылкой на Henley Passport Index.
Казахстана занял 67-е место, предоставляя его владельцам возможность безвизового въезда в 78 стран, согласно рейтингу.
Стоит отметить, что РК делит 67-ю строчку с Боливией и Суринамом.
Среди стран Центральной Азии Казахстан располагается выше всех в данном рейтинге:
- Кыргызстан - 81-е место (62 страны без визы);
- Узбекистан - 82-е место (61 страна без визы);
- Таджикистан - 87-е место (55 стран без визы);
- Туркменистан - 93-е место (48 стран без визы).
Лидерами рейтинга стали Германия, Италия, Люксембург, Испания и Швейцария - граждане этих стран могут без визы посещать 188 стран.
Отметим, на днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому между Казахстаном и Арменией вводится безвиз.
Также мы писали, что 12 октября вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону. Они коснутся граждан третьих стран, независимо от наличия или отсутствия "безвиза" с ЕС.
