Новые правила въезда в Шенгенскую зону вступили в силу: что нужно знать

12 октября вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону. Они коснутся граждан третьих стран, независимо от наличия или отсутствия "безвиза" с ЕС, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Что изменилось

Как пишет издание, с 12 октября для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, начали действовать новые правила пересечения внешних границ 29 европейских стран, независимо от наличия или отсутствия безвизового режима с ЕС.

Так, начала действовать электронная система въезда и выезда EES (Entry Exit System). Теперь страны Шенгена будут собирать и проверять биометрические данные граждан третьих стран при въезде и выезде - в международных аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автомобильных погранпунктах и в морских портах.

Нововведения предназначены для отслеживания лиц, просрочивших визы, и направлены ​​на борьбу с мошенничеством при использовании персональных данных и сдерживание нелегальной миграции, говорится в заявлении Еврокомиссара.

Кого коснутся новые правила въезда

Нововведения касаются граждан всех стран, не входящих в ЕС, пребывающих в Шенге с коротким визитом - до 90 дней в течение 180-дневного периода. Граждан третьих стран, обладающих видом на жительство в странах Шенгенской зоны, это правило не коснется.

Для резидентов и граждан стран ЕС, а также обладателей долгосрочных шенгенских виз, будут созданы отдельные очереди, в которых необходимо будет предъявить визу, либо вид на жительство и паспорт.

Добавим, при въезде нужно в Шенгенскую зону будет сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Таким образом будет создана цифровая запись, куда также вносятся и паспортные данные. При последующих пересечениях границы Шенгенской зоны биометрические данные будут сверяться с этой записью. Детям до 12 лет отпечатки пальцев сдавать не нужно.

Какие страны входят в Шенгенскую зону

На сайте SchengenVisaInfo сообщается, что шенгенская зона представляет собой группу из 29 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 29 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны:

Австрия Бельгия Болгария Венгрия Хорватия Германия Голландия Греция Дания Исландия Испания Италия Латвия Литва Лихтенштейн Люксембург Мальта Норвегия Польша Португалия Румыния Словакия Словения Финляндия Франция Хорватия Чешская Республика Швейцария Швеция

Отмечается, что шенгенская зона и Европейский союз являются двумя различными зонами, которые необходимо различать. Четыре страны-члены ЕС не входят в шенгенскую зону, это Ирландия, Кипр, Болгария и Румыния. Хорватия же присоединилась к Шенгенскому соглашению лишь с 1 января 2023 года.

