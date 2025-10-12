Новые правила въезда в Шенгенскую зону вступили в силу: что нужно знать
12 октября вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону. Они коснутся граждан третьих стран, независимо от наличия или отсутствия "безвиза" с ЕС, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.
Что изменилось
Как пишет издание, с 12 октября для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, начали действовать новые правила пересечения внешних границ 29 европейских стран, независимо от наличия или отсутствия безвизового режима с ЕС.
Так, начала действовать электронная система въезда и выезда EES (Entry Exit System). Теперь страны Шенгена будут собирать и проверять биометрические данные граждан третьих стран при въезде и выезде - в международных аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автомобильных погранпунктах и в морских портах.
Нововведения предназначены для отслеживания лиц, просрочивших визы, и направлены на борьбу с мошенничеством при использовании персональных данных и сдерживание нелегальной миграции, говорится в заявлении Еврокомиссара.
Кого коснутся новые правила въезда
Нововведения касаются граждан всех стран, не входящих в ЕС, пребывающих в Шенге с коротким визитом - до 90 дней в течение 180-дневного периода. Граждан третьих стран, обладающих видом на жительство в странах Шенгенской зоны, это правило не коснется.
Для резидентов и граждан стран ЕС, а также обладателей долгосрочных шенгенских виз, будут созданы отдельные очереди, в которых необходимо будет предъявить визу, либо вид на жительство и паспорт.
Добавим, при въезде нужно в Шенгенскую зону будет сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Таким образом будет создана цифровая запись, куда также вносятся и паспортные данные. При последующих пересечениях границы Шенгенской зоны биометрические данные будут сверяться с этой записью. Детям до 12 лет отпечатки пальцев сдавать не нужно.
Какие страны входят в Шенгенскую зону
На сайте SchengenVisaInfo сообщается, что шенгенская зона представляет собой группу из 29 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 29 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.
Страны-члены шенгенской зоны:
- Австрия
- Бельгия
- Болгария
- Венгрия
- Хорватия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Дания
- Исландия
- Испания
- Италия
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция
- Чешская Республика
- Швейцария
- Швеция
Отмечается, что шенгенская зона и Европейский союз являются двумя различными зонами, которые необходимо различать. Четыре страны-члены ЕС не входят в шенгенскую зону, это Ирландия, Кипр, Болгария и Румыния. Хорватия же присоединилась к Шенгенскому соглашению лишь с 1 января 2023 года.
