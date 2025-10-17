Ограничить вывоз говядины предложили в Казахстане
Минсельхоз Казахстана предложил ограничить вывоз говядины - ведомство подготовило соответствующий документ, который опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.
Целью данных мер является обеспечение продовольственной безопасности страны, развитие переработки животноводческой продукции, а также стабилизация цен на говядину.
"Проектом приказа предусмотрено введение сроком до 31 декабря 2025 года количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного-рогатого скота (говядины) (коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 0201 – мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное и 0202 - мясо крупного рогатого скота, замороженное) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза", - говорится в описании к документу.
Проект открыт для публичного обсуждения до 22 октября.
Ранее министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О введении запрета на ввоз яиц на территорию Республики Казахстан".
