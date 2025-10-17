"Вафельной" разметки становится больше: на каких перекрестках в Алматы внедрили новую систему

В Алматы на десятках оживленных перекрестков нанесли так называемую "вафельную" разметку - дорожную сетку, обозначающую участок регулирования перекрестка, передает NUR.KZ со ссылкой на Almaty Joly.

В Telegram-канале Almaty Joly пояснили, что новую систему регулирования движения внедряют для повышения безопасности - она помогает предотвращать блокировку перекрестков, когда водители выезжают на них при образовании заторов.

Так, разметка появилась на пересечениях:

проспекта Абая - проспекта Назарбаева;

проспекта Абая - улицы Масанчи;

проспекта Абая - улицы Брусиловского;

проспекта Абая - улицы Момышулы;

проспекта Абая - улицы Тургут Озала;

проспекта Абылай хана - улицы Богенбай батыра;

улицы Сатпаева - улицы Наурызбай батыра;

улицы Сатпаева - улицы Жарокова;

улицы Жандосова - улицы Жарокова;

улицы Розыбакиева - улицы Толе би.

Также сообщается, что в пилотном режиме устанавливаются камеры фиксации нарушений. При успешных результатах проект будет расширен.

Напомним, неделю назад на трех перекрестках в Алматы появилась "вафельная" разметка. Сообщалось, что так в южной столице планируют бороться с пробками.

Также в сентябре на одном из проспектов Алматы была замечена нетипичная для города желтая дорожная разметка пунктиром. Водителям разъяснили, что означает это новшество.

