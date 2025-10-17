Формат конкурса красоты "Мисс Актау-2025" возмутил горожан

Жители Актау выразили недовольство тем, что в этом году национальный конкурс красоты впервые прошел на платной основе. Ситуацию прокомментировали в отделе культуры и спорта города, передает Lada.kz.

По словам горожан, раньше мероприятия были открытыми и бесплатными, а теперь платный вход для зрителей. Стоимость билетов составила 5 тысяч тенге, что, как отметили многие, не всем по карману.

Помимо этого, помещение для проведения конкурса не было предоставлено акиматом.

"Ноль поддержки, даже зал не выделили. Почему так?" - недоумевали горожане.

Организаторы конкурса пояснили, что финансовой поддержки от акимата не получили и вынуждены были искать спонсоров и покрывать расходы своими силами.

"Акимат нас не поддерживает, все делаем сами", - отметили организаторы.

В городском акимате сообщили, что не имеют законных оснований финансировать частные коммерческие мероприятия.

"Согласно законодательству Республики Казахстан, акимат реализует государственные и социально-культурные программы, направленные на развитие региона. Финансирование частных проектов, не входящих в утвержденные госпрограммы, законом не предусмотрено", - ответили в ведомстве.

Чиновники уточнили, что обращение по проведению конкурса красоты в 2025 году от организаторов не поступало. В случае официального обращения власти готовы рассмотреть возможность оказания помощи в рамках действующего законодательства.

Напомним, победительницей недавно прошедшего конкурса "Мисс Актау-2025" стала 18-летняя Инкар Ислам.

За корону боролись 15 участниц. Конкурс включал несколько этапов: приветствие, блок "Вопрос - ответ", шоу талантов, дефиле и выход в вечерних платьях.

Вчера в столице состоялся финал конкурса "Мисс Астана-2025". Главной красавицей мегаполиса стала 17-летняя Аида Жанкылыш. На корону и звание "мисс" претендовали 16 девушек, но после нескольких отборных туров в финал прошли 4 участницы.

