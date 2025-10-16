В столице выбрали "Мисс Астана-2025" (фото)

В столице состоялся финал конкурса "Мисс Астана-2025" - сегодня стало известно имя главной красавицы мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ.

В этом году на корону и звание "мисс" претендовали 16 девушек в возрасте от 17-ти лет до 21-го года.

Мисс Астана. Фото: NUR.KZ

После нескольких отборных туров в финал прошли 4 красавицы.

Конкурс "Мисс Астана-2025". Фото: NUR.KZ

Конкурс "Мисс Астана-2025". Фото: NUR.KZ

Конкурс "Мисс Астана-2025". Фото: NUR.KZ

Обладательницей первого места и короны "Мисс Астана-2025" стала 17-летняя Аида Жанкылыш.

"Мисс Астана-2025" Аида Жанкылыш. Фото: NUR.KZ

Первой вице-мисс стала 17-летняя Амира Тулегенова.

Амира Тулегенова. Фото: NUR.KZ

Звание второй вице-мисс получила 19-летняя Лаура Кабиева.

Лаура Кабиева. Фото: NUR.KZ

А отдельный титул "Miss people choice" получила 17-летняя Сабина Суинова.

Сабина Суинова. Фото: NUR.KZ

На пути к победе девушки показали себя в "визитке", в проходке в стиле девушек Бонда и продефилировали в вечерних платьях.

