В столице выбрали "Мисс Астана-2025" (фото)
Опубликовано:
В столице состоялся финал конкурса "Мисс Астана-2025" - сегодня стало известно имя главной красавицы мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ.
В этом году на корону и звание "мисс" претендовали 16 девушек в возрасте от 17-ти лет до 21-го года.
После нескольких отборных туров в финал прошли 4 красавицы.
Обладательницей первого места и короны "Мисс Астана-2025" стала 17-летняя Аида Жанкылыш.
Первой вице-мисс стала 17-летняя Амира Тулегенова.
Звание второй вице-мисс получила 19-летняя Лаура Кабиева.
А отдельный титул "Miss people choice" получила 17-летняя Сабина Суинова.
На пути к победе девушки показали себя в "визитке", в проходке в стиле девушек Бонда и продефилировали в вечерних платьях.
