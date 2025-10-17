Директора ЦГКБ освободили от должности в Алматы
В Алматы освободили от должности директора Центральной городской клинической больницы Серикжана Сабыралиева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на УОЗ города.
Как рассказали в Управлении общественного здоровья Алматы, Сабыралиев был освобожден от должности директора КГП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" в связи с истечением срока трудового договора с 13 октября 2025 года.
"Исполняющим обязанности директора КГП на ПХВ "ЦГКБ" Алматы назначен Чорманов Алмат Турсынжанович до проведения конкурса", - добавили в УОЗ.
Напомним, Сабыралиев сменил на посту Наримана Табынбаева, который был уволен по состоянию здоровья.
Нариман Табынбаев ранее был руководителем Управления общественного здоровья Алматы. Он покинул этот пост в июне 2022 года, став главврачом ЦГКБ.
