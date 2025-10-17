Хищение 6,5 млн тенге из компании в Алматы: бизнесмен написал письмо полиции после раскрытия дела
В Алматы полицейские раскрыли хищение 6,5 млн тенге из компании. Представитель ТОО направил ДП благодарственное письмо, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как рассказали в МВД, автор письма выразила признательность сотрудникам следственного управления Азизу Ходжаеву и Кайрату Рахимбаеву за проявленный профессионализм, внимательное и добросовестное отношение к расследованию уголовного дела.
"Речь идет о деле по факту хищения, в ходе которого сотрудники полиции установили обстоятельства незаконного завладения средствами компании на сумму 6,5 млн тенге.
Подозреваемые были задержаны и привлечены к ответственности, а причиненный ущерб полностью возмещен", - пояснили в полиции.
В письме представитель ТОО отметил, что следственное подразделение достойно выполняет задачи по защите законных прав и интересов граждан и организаций. А в полиции подчеркивают, что такие письмо являются важной оценкой повседневной работы сотрудников и подтверждают доверие общества к органам внутренних дел.
