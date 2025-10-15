"Инопланетные" пейзажи Мангистау показал BBC
Опубликовано:
Мангистауская область Казахстана стала героем нового сюжета от BBC Reel - авторы показали, как они сами заявили, "инопланетные земли, когда-то скрытые под океаном".
Ролик с таким названием ("The alien lands once hidden beneath the ocean") появился на платформе.
Авторы отметили, что территория нынешнего западного Казахстана когда-то была дном моря, что объясняет необычную структуру и рельеф региона, напоминающие внеземные ландшафты.
В ролике показаны плато, каньоны и скалы, сформировавшиеся миллионы лет назад.
Также авторы рассказали о культурном и туристическом потенциале Мангистау. Регион интересен благодаря своей уникальной природе и сочетанию истории, традиций и современных маршрутов.
Отметим, что казахстанские звезды шоу-бизнеса в последнее время приезжают в Мангистау для проведения эффектных фотосессий. Недавно актриса Фариза Ескермес устроила невероятную фотосессию в урочище Бозжыра.
До этого блогер-миллионник Дамеля Sweet устроила фотосессию в Мангистау. Фанаты были очарованы волшебными снимками. Пользователи сравнили казахстанские пейзажи на фотографиях с теми, что показаны в фильме "Дюна".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2297352-inoplanetnye-peyzazhi-mangistau-pokazal-bbc-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах