"Инопланетные" пейзажи Мангистау показал BBC

Мангистауская область Казахстана стала героем нового сюжета от BBC Reel - авторы показали, как они сами заявили, "инопланетные земли, когда-то скрытые под океаном".

Ролик с таким названием ("The alien lands once hidden beneath the ocean") появился на платформе.

Авторы отметили, что территория нынешнего западного Казахстана когда-то была дном моря, что объясняет необычную структуру и рельеф региона, напоминающие внеземные ландшафты.

В ролике показаны плато, каньоны и скалы, сформировавшиеся миллионы лет назад.

Также авторы рассказали о культурном и туристическом потенциале Мангистау. Регион интересен благодаря своей уникальной природе и сочетанию истории, традиций и современных маршрутов.

Отметим, что казахстанские звезды шоу-бизнеса в последнее время приезжают в Мангистау для проведения эффектных фотосессий. Недавно актриса Фариза Ескермес устроила невероятную фотосессию в урочище Бозжыра.

До этого блогер-миллионник Дамеля Sweet устроила фотосессию в Мангистау. Фанаты были очарованы волшебными снимками. Пользователи сравнили казахстанские пейзажи на фотографиях с теми, что показаны в фильме "Дюна".

