"Новая часть "Дюны"?": Дамеля Sweet устроила невероятную фотосессию в Мангистау
Опубликовано:
Казахстанский блогер-миллионник Дамеля Sweet устроила фотосессию в Мангистау. Фанаты были очарованы волшебными снимками, которые появились в Instagram, передает NUR.KZ.
"Заблудились в захватывающих пейзажах Мангистау", - подписала Дамеля снимки.
На фото можно отметить не только невероятную красоту края, но и оригинальность наряда блогера. Для фотосессии Дамеля выбрала красивый аутфит от известного отечественного бренда.
В карусели можно увидеть ряд чудесных фото, на которых девушка позирует в разных локациях и в разных нарядах. Подписчики не сдержали восторга и оставили комментарии под публикацией.
"Красота", "Столько красоты в Казахстане, хотелось бы чтобы все в мире узнали, что мы имеем", "Хочу посетить это место", "Это действительно красиво", "Дамеля, вы случайно не сняли новую часть "Дюны"?" - гласят отзывы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2290470-novaya-chast-dyuny-damelya-sweet-ustroila-neveroyatnuyu-fotosessiyu-v-mangistau/
