Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в другом городе в области Абай

В области Абай нашли 13-летнюю девочку, которая вчера ушла из дома и не вернулась. В полиции рассказали, где все это время находился подросток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Сегодня мы писали, что в селе Бородулиха в области Абай пропала несовершеннолетняя Саржан Аружан Ануаркызы. Говорилось, что вчера она вышла из дома и ее местонахождение было неизвестно.

Сейчас в Telegram-канале Департамента полиции области Абай сообщили, что девочка была найдена в городе Семей. По словам подростка, причиной ухода стала ссора с родственниками.

"Проверялись возможные маршруты передвижения девочки, опрашивались жители и родственники, а также использовались все доступные базы данных и ориентировки", - рассказали, как проходили поиски девочки, в полиции.

Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью Аружан ничего не угрожает. Девочка передана родным.

Ранее жительница Кокшетау нашла пропавшего брата. Она поблагодарила полицейских за помощь в поиске родственника, который потерял телефон и попал в больницу в другом регионе. Старшина полиции связался с медицинским учреждением, а участковый лично навестил мужчину в больнице в Павлодарской области.

А жительница Акмолинской области не могла самостоятельно найти мужа-пенсионера, страдающего потерей памяти, и обратилась в полицию. Ее супруг сел не в тот автобус и пропал. Обнаружили мужчину в Астане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.