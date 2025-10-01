Акмолинка нашла пропавшего брата в больнице
Опубликовано:
Жительница Кокшетау поблагодарила полицейских за помощь в поиске брата, который потерял телефон и попал в больницу в другом регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, жительница Кокшетау обратилась на пульт "102" отдела полиции Майского района с тревожным звонком. Девушка рассказала, что не может связаться с братом, который, по словам его знакомого, попал в больницу.
Однако подробностей она не знала, а друг, сообщивший новость, перестал отвечать на звонки. Ситуацию осложняло то, что девушка не имела возможности срочно выехать в Павлодарскую область, где мог находиться брат.
В тот вечер дежурным на пульте "102" был старшина полиции Равиль Ташенов. Выслушав обращение, он уточнил данные и, связавшись с медицинским учреждениям, установил, что мужчина действительно поступил в больницу.
Чтобы развеять тревогу родственницы, полицейский организовал контакт с медперсоналом. После участковый инспектор села Коктобе Ныгмет Бахтияр лично навестил мужчину. В беседе выяснилось, что тот потерял свой телефон и поэтому перестал выходить на связь.
Узнав, что с братом все в порядке, девушка написала благодарственное сообщение в социальных сетях.
"В своем обращении она подчеркнула, что благодаря оперативным действиям, вежливости, внимательному отношению и поддержке ей удалось сохранить спокойствие и быстро разрешить ситуацию", - отметили в ведомстве.
Ранее в Костанайской области нашли мужчину, который уехал на заработки в Астану и потерял связь с семьей. Родные забили тревогу и начали разыскивать его. Установить местонахождение мужчины помогли полицейские.
Жительница Акмолинской области не могла самостоятельно найти мужа-пенсионера, страдающего потерей памяти, и обратилась в полицию. Ее супруг сел не в тот автобус и пропал. Обнаружили мужчину в Астане.
Также стражи порядка разыскали пропавшую женщину, которая без мобильного телефона выехала на велосипеде по дороге Кокшетау - Атбасар. В итоге ее нашли в дачном кооперативе. В поисках активно участвовал супруг пропавшей.
