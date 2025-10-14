jitsu gif
    Провели подряд дней с нами
    Айгерим Аскарова
    Айгерим Аскарова
    Журналист
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Закрытие около 300 тысяч предприятий прогнозируют в Казахстане

    Опубликовано:

    Руки вешают на дверь табличку Closed
    На дверь вешают табличку «Закрыто»: Freepik / pressfoto

    Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в кабмине высказался о рисках массового закрытия бизнеса на фоне налоговой реформы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

    Журналисты поинтересовались, готово ли Министерство национальной экономики к массовому закрытию бизнеса или релокации его в Узбекистан, как прогнозируют некоторые эксперты.

    "Закрытие бизнеса будет, безусловно. Мы об этом сразу говорили. Но закрывать будут те, кто как раз дробился - теперь не будет оснований, правовых возможностей для того, чтобы он (бизнес - прим.ред.) дробился. Поэтому да, эти компании у нас уйдут - порядка 300 тысяч, по нашим предварительным расчетам, закроются. Потому что нет смысла для их создания. Более выгодные условия создаются", - сказал Амрин.

    Речь идет, по его словам, о том, что не будет условий для дробления.

    "У нас что происходило, и вообще зачем вся эта реформа пошла? Мы видим, что, во-первых, идет, когда один и тот же налогоплательщик оформляет на своих работников компании, и одна и та же цифра бывает. И когда компания ежеквартально, ежегодно одну и ту же цифру показывает - это значит,, что сверху дробятся.

    Или когда снизу идут: доходит до порога по НДС и начинают дробиться - оставил компанию и дальше пошли. Доходят до 83 млн и регистрируют новое предприятие, и так далее. Сейчас мы говорим - 2 млрд 350 млн - общий порог, и ты не плательщик НДС. То есть, не нужно регистрировать несколько компаний, дробить. Объединись - сделай в одну", - пояснил Амрин.

    Напомним, в марте глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал дробление бизнеса для уклонения от налогов и обратился к правительству и парламенту.

    Затем сообщалось, что в Казахстане с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс РК. В рамках него появится сразу три специальных налоговых режима, а некоторые старые будут упразднены.

    Изменения коснутся широкого круга налогоплательщиков: индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний и финансовых институтов. Подробнее мы писали здесь.

