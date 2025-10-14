Жительнице Костаная заплатят 1,5 млн тенге за испорченный паркет

В Костанае удовлетворили иск горожанки о возмещении материального ущерба - рабочие выплатят более 1,5 млн тенге за испорченный мыльным раствором паркет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина обратилась в Костанайский городской суд с иском о взыскании материального ущерба и возмещении морального вреда.

Выяснилось, что в мае этого года ею был приобретен паркет (инженерная доска) и клей для настила паркета на сумму более 700 тыс. тенге. По рекомендации продавцов магазина она заключила устный договор подряда с двумя гражданами об укладке напольного покрытия, а также оплатила за работу 140 тыс. тенге.

По результатам работы женщина сделала замечания работникам о качестве укладки паркета и внешнем виде напольного покрытия, испачканного клеем после укладки.

"С целью устранения недостатков ответчиками использовался мыльный раствор. В результате чего напольное покрытие изменило свое качество, внешний вид и прочность, тем самым пришло в негодность", - установил суд.

В ходе рассмотрения дела по существу привлеченный специалист пояснил суду, что ответчики нарушили процесс выкладки паркета: клей с паркета необходимо удалять специальным средством, а не мыльным раствором, как это сделали они.

"Повреждения инженерной доски являются неустранимыми, рыночная стоимость работ по устранению имеющихся повреждений с учетом стоимости строительных материалов, не пригодных для повторного использования, составила 1,2 млн тенге", - отметили в суде.

В данном случае суд признал, что неправомерные действия ответчиков причинили женщине материальный ущерб, что подтверждалось документально и зафиксировано видеосъемкой.

На основании изложенного суд удовлетворил иск в полном объеме. Он взыскал с ответчиков материальный ущерб и понесенные судебные расходы по гражданскому делу на общую сумму более 1,5 млн тенге. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Жамбылской области компанию, занимавшуюся ремонтом кровли, обязали возместить ущерб на сумму 1,7 млн тенге за затопленную во время сильного дождя квартиру. Суд установил, что причиной затопления стали именно ремонтные работы, выполняемые ТОО.

Житель ВКО с семьей жил в доме отца, где сделал ремонт. В итоге сын захотел переехать в квартиру в городе, что и привело родственников в суд. Сын предложил отцу продать дом и поделить деньги согласно расходам по содержанию дома, но тот отказался. В суде родственники пришли к примирению.

