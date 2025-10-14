Жительнице Костаная заплатят 1,5 млн тенге за испорченный паркет

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Редактор региональных новостей

    Жительнице Костаная заплатят 1,5 млн тенге за испорченный паркет

    Опубликовано:

    Мастер укладывает напольное покрытие
    Укладка инженерной доски. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

    В Костанае удовлетворили иск горожанки о возмещении материального ущерба - рабочие выплатят более 1,5 млн тенге за испорченный мыльным раствором паркет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина обратилась в Костанайский городской суд с иском о взыскании материального ущерба и возмещении морального вреда.

    Выяснилось, что в мае этого года ею был приобретен паркет (инженерная доска) и клей для настила паркета на сумму более 700 тыс. тенге. По рекомендации продавцов магазина она заключила устный договор подряда с двумя гражданами об укладке напольного покрытия, а также оплатила за работу 140 тыс. тенге.

    По результатам работы женщина сделала замечания работникам о качестве укладки паркета и внешнем виде напольного покрытия, испачканного клеем после укладки.

    "С целью устранения недостатков ответчиками использовался мыльный раствор. В результате чего напольное покрытие изменило свое качество, внешний вид и прочность, тем самым пришло в негодность", - установил суд.

    В ходе рассмотрения дела по существу привлеченный специалист пояснил суду, что ответчики нарушили процесс выкладки паркета: клей с паркета необходимо удалять специальным средством, а не мыльным раствором, как это сделали они.

    "Повреждения инженерной доски являются неустранимыми, рыночная стоимость работ по устранению имеющихся повреждений с учетом стоимости строительных материалов, не пригодных для повторного использования, составила 1,2 млн тенге", - отметили в суде.

    В данном случае суд признал, что неправомерные действия ответчиков причинили женщине материальный ущерб, что подтверждалось документально и зафиксировано видеосъемкой.

    На основании изложенного суд удовлетворил иск в полном объеме. Он взыскал с ответчиков материальный ущерб и понесенные судебные расходы по гражданскому делу на общую сумму более 1,5 млн тенге. Решение пока не вступило в законную силу.

    Ранее в Жамбылской области компанию, занимавшуюся ремонтом кровли, обязали возместить ущерб на сумму 1,7 млн тенге за затопленную во время сильного дождя квартиру. Суд установил, что причиной затопления стали именно ремонтные работы, выполняемые ТОО.

    Житель ВКО с семьей жил в доме отца, где сделал ремонт. В итоге сын захотел переехать в квартиру в городе, что и привело родственников в суд. Сын предложил отцу продать дом и поделить деньги согласно расходам по содержанию дома, но тот отказался. В суде родственники пришли к примирению.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.