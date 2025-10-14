Сотни незаконно распределенных квартир выявили в Шымкенте

Сотни незаконно распределенных квартир, предоставленных по программе жилья для работающей молодежи, выявили в Шымкенте. Ситуацию прокомментировал замакима города, передает "Седьмой канал".

Проверка показала, что почти 500 квартир в Шымкенте были получены незаконно.

Как оказалось, в 2019 году эти квартиры выдавались в аренду без права выкупа сроком на пять лет. Однако согласно результатам проверки, часть получателей оказались владельцами другого жилья, а некоторые даже сдавали предоставленные квартиры в аренду третьим лицам, извлекая прибыль.

Представители акимата заявили, что квартиры, в которых зафиксированы нарушения, будут возвращены в коммунальную собственность.

Те, кто откажутся добровольно освободить квартиры, будут выселены через суд.

"Управлению жилищной политики было сделано соответствующее замечание. Ситуация взята на контроль, специалисты активно работают над ее решением. В судебные органы направлены иски о выселении 439 жильцов, нарушивших условия программы. На сегодняшний день по двум делам решения уже вынесены в пользу акимата", - сообщил замакима Шымкента Сарсен Куранбек.

Также мы писали, что государственные земли почти на 2 млрд тенге незаконно раздали в Туркестанской области - сообщили на заседании коллегии областной прокуратуры.

