Государственные земли на миллиарды тенге незаконно раздали в Туркестанской области

Государственные земли почти на 2 млрд тенге незаконно раздали в Туркестанской области - сообщили на заседании коллегии областной прокуратуры, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

Выяснилось, что за последние три года (2023–2025 гг.) в области выявлено незаконное предоставление местными исполнительными органами 190 земельных участков общей площадью более 6 тыс. га (стоимостью 1,8 млрд тенге).

"Установлено, что акимы, обходя конкурсные требования, предусмотренные земельным законодательством, незаконно передавали государственные земли под ведение садоводства, личное подсобное хозяйство и в качестве дополнительных участков", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что целевое назначение 400 га земель (150 участков) было незаконно изменено на предпринимательскую деятельность. При этом, ни в одном случае не были соблюдены требования архитектурно-градостроительной документации.

На заседании также обсуждались вопросы незаконного строительства, очередности на получение индивидуального жилья и рационального использования земель.

По итогам заседания ответственным государственным органам даны соответствующие протокольные поручения, а также указано на необходимость рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.