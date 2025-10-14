Фермеры из Актюбинской области просят вернуть попавшее под арест имущество

Фермеры Байганинского района обратились к чиновникам Актюбинской области с просьбой вернуть имущество, которое оказалось под арестом из-за чужих долгов, передает сайт телеканала КТК.

Ранее экономический суд наложил арест на имущество 55 хозяйств одного кооператива. Позже кассационный суд постановил, что эти фермеры долгов не имеют, однако санкции никто не отменяет.

"Вышло решение суда кассационной инстанции в нашу пользу о снятии ареста. Но его все равно не снимают. Уже десятый месяц мы не можем вытащить из залога свои дома, квартиры, землю, скотину и даже водительские права. Забрали 57 миллионов тенге. Лично с меня удержали 13 миллионов, хотя я никакого кредита через аграрную корпорацию не оформлял", - заявил Мырзабай Бабасов.

Фермеры преодолели 600 км, чтобы встретиться с чиновниками и рассказать им о своей проблеме.

Они заявили, что пострадали те участники кооператива, кто исправно платил по займам и вообще не брал кредит. Фермеры отметили, это случилось это потому, что несколько хозяйств допустили просрочки, после чего под арест попало имущество всех участников объединения.

Решение суда в настоящий момент на их стороне, но на практике вернуть имущество пока не получается. В Аграрной кредитной корпорации заявили, что готовы выполнить решение, но только когда получат его официальную копию.

"Мы пока ждем решения кассации и новое рассмотрение апелляции. Получается, что деньги некоторых участников, которые не имели кредита, мы после получения решения кассации вернем обратно", - заявил директор областного филиала Аграрной кредитной корпорации Азамат Турсынбекулы.

Источник: КТК

