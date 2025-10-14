Фермеры из Актюбинской области просят вернуть попавшее под арест имущество

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Виктор Николаев
    Виктор Николаев
    Редактор

    Фермеры из Актюбинской области просят вернуть попавшее под арест имущество

    Опубликовано:

    Фермеры
    Фермеры. Кадр из видео: КТК

    Фермеры Байганинского района обратились к чиновникам Актюбинской области с просьбой вернуть имущество, которое оказалось под арестом из-за чужих долгов, передает сайт телеканала КТК.

    Ранее экономический суд наложил арест на имущество 55 хозяйств одного кооператива. Позже кассационный суд постановил, что эти фермеры долгов не имеют, однако санкции никто не отменяет.

    "Вышло решение суда кассационной инстанции в нашу пользу о снятии ареста. Но его все равно не снимают. Уже десятый месяц мы не можем вытащить из залога свои дома, квартиры, землю, скотину и даже водительские права. Забрали 57 миллионов тенге. Лично с меня удержали 13 миллионов, хотя я никакого кредита через аграрную корпорацию не оформлял", - заявил Мырзабай Бабасов.

    Фермеры преодолели 600 км, чтобы встретиться с чиновниками и рассказать им о своей проблеме.

    Они заявили, что пострадали те участники кооператива, кто исправно платил по займам и вообще не брал кредит. Фермеры отметили, это случилось это потому, что несколько хозяйств допустили просрочки, после чего под арест попало имущество всех участников объединения.

    Решение суда в настоящий момент на их стороне, но на практике вернуть имущество пока не получается. В Аграрной кредитной корпорации заявили, что готовы выполнить решение, но только когда получат его официальную копию.

    "Мы пока ждем решения кассации и новое рассмотрение апелляции. Получается, что деньги некоторых участников, которые не имели кредита, мы после получения решения кассации вернем обратно", - заявил директор областного филиала Аграрной кредитной корпорации Азамат Турсынбекулы.

    Источник: КТК

    Списание долгов в рамках банкротства требовало определенных документов. Теперь для кредитов, полученных до 1 января 2025 года, процедуру упростили. Так, отменили требование о проведении процедуры урегулирования долга по кредитам и микрокредитам. Также должник вправе прекратить процедуру внесудебного банкротства без указания причины.

    Ранее жителя Павлодара не признали банкротом, хотя у него нет недвижимости и работы, но есть задолженности по кредитам и инвалидность. Суд посчитал, что наличие долгов перед кредиторами не является объективным подтверждением неплатежеспособности казахстанца, раз он позволил себе оплатить юридическую помощь.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.