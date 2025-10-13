Казахстанка провела ритуал с солью перед кабинетом директора и напугала школу: ее не брали на работу
Опубликовано:
В Жамбылской области вынесли наказание местной жительнице, которая провела обряд с солью перед кабинетом директора школы. Перед этим ее не приняли на работу, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.
В Жамбылской области рассмотрели дело об административном правонарушении по статье "Загрязнение мест общего пользования" в отношении гражданки У.
"Согласно материалам дела, У. засыпала коридор и пол перед кабинетом директора школы солью, тем самым загрязнив место общего пользования. В своей объяснительной У. сообщила о том, что хотела устроиться на работу в школу учительницей, но не смогла, и пошла на этот шаг с солью, думая, что это поможет.
В судебном заседании У., раскаявшись в содеянном, признала свою вину полностью, и просила суд не наказывать строго", - рассказали в суде.
В итоге, женщина была признана виновной, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 27 тыс. тенге.
В июле текущего года в Костанае женщину оштрафовали за умышленную порчу автоматов питьевой воды, принадлежащих ИП. Выяснилось, что она не получила зарплату после увольнения и решила отомстить.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2296815-kazahstanka-provela-ritual-s-solyu-v-kabinete-direktora-shkoly-i-popala-v-sud-on-ne-vzyal-ee-na-rabotu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах