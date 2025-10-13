Пост "Шакпак баба" строят в горах на юге Казахстана (видео)

Главный полицейский Туркестанской области проверил ход строительства и ремонта в районных подразделениях полиции, в частности, нового рубежного поста, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов в рамках рабочей поездки ознакомился с ходом капитального ремонта и строительных работ в подразделениях полиции Сайрамского и Тюлькубасского районов.

В Сайрамском районе руководитель областного департамента посетил здание областного батальона патрульной полиции, где обсудил с подрядчиками сроки и качество выполняемых работ. Мурат Кабденов осмотрел служебные помещения, включая кабинеты миграционной службы и других подразделений, а также ознакомился со строительством плаца и служебных помещений.

Кроме того, начальник департамента проверил строительство нового рубежного поста "Шакпак баба", расположенного в горной местности Тюлькубасского района на границе с Жамбылской областью.

Как сообщили в полиции, объект возводится с учетом климатических особенностей региона, где в зимний период часто наблюдается сильный ветер. Новое здание будет оснащено современным оборудованием, системой видеонаблюдения, автопарковкой и всей необходимой техникой для эффективной работы сотрудников.

"Руководство департамента отмечает, что реализация проекта позволит улучшить условия службы личного состава, повысить оперативность реагирования и укрепить общественную и дорожную безопасность", - рассказали в МВД.

Ход ремонтных и строительных работ находится на постоянном контроле начальника ДП Туркестанской области Мурата Кабденова.

Ранее акиму Алматы Дархану Сатыбалды показали современное оружие, которое находится на вооружении департамента полиции города. Он ознакомился с деятельностью органов внутренних дел, ходом ремонтных работ в зданиях департамента, а также с обновленной техникой, закупленной за счет средств местного бюджета.

Также в Алматы полицейские пересели на электросамокаты. Главная цель такого мероприятия, как заверили в ведомстве, - усилить меры по обеспечению безопасности горожан, укрепить правопорядок и повысить правовую культуру участников дорожного движения.

