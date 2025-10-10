Казахстанка доказала, что более 30 лет ей занижали пенсию

76-летняя жительница области Абай оспорила в суде отказ уполномоченного органа в пересмотре размера пенсионных выплат из-за ошибки, длившейся с 1994 года, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, досудебное урегулирование спора оказалось невозможным. Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения указал на отсутствие оснований для пересмотра пенсии.

Несмотря на то, что иск был подан с пропуском установленного срока, суд восстановил этот срок, руководствуясь принципом доступности судебной защиты, учитывая юридическую неграмотность и преклонный возраст пенсионерки.

Спор возник в связи с перерасчетом пенсии с 1 июня 2003 года на основании постановления правительства от 2003 года № 564, по которому допускался выбор одного из двух вариантов расчета среднемесячного дохода.

Уполномоченный орган выбрал для расчета менее выгодный для пенсионерки вариант - на основе дохода за 1997 год, составлявшего 6 тысяч тенге. Второй вариант - расчет за период с 1 августа 1993 года по 31 июля 1994 года казался еще менее выгодным, так как официальный доход женщины на тот момент составлял 56,76 тенге.

Однако в ходе судебного разбирательства установили, что истец в этот период работала не только в Центральной городской больнице, но и по совместительству в частной фирме. Соответствующие справки, подтверждающие совокупный среднемесячный доход более 1 тысячи тенге, были своевременно представлены и находятся в пенсионном деле.

Несмотря на это, при первичном назначении пенсии в 1994 году данный доход не учли, что привело к ошибочному и заниженному размеру выплат, а в дальнейшем - невыгодному перерасчету в 2003 году.

Суд признал отказ ответчика в перерасчете пенсии необоснованным и обязал уполномоченный орган принять соответствующий административный акт.

Перерасчет пенсии, назначенной в 1994 году, должны произвести, исходя из среднемесячного дохода в размере порядка 1 тысячи тенге за период с 1 августа 1993 по 31 июля 1994 года, с момента вступления судебного решения в законную силу, что уже произошло.

