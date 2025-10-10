jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Казахстанка доказала, что более 30 лет ей занижали пенсию

    Опубликовано:

    Пенсионерка грустит
    Пожилая женщина. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc / Getty Images

    76-летняя жительница области Абай оспорила в суде отказ уполномоченного органа в пересмотре размера пенсионных выплат из-за ошибки, длившейся с 1994 года, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, досудебное урегулирование спора оказалось невозможным. Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения указал на отсутствие оснований для пересмотра пенсии.

    Несмотря на то, что иск был подан с пропуском установленного срока, суд восстановил этот срок, руководствуясь принципом доступности судебной защиты, учитывая юридическую неграмотность и преклонный возраст пенсионерки.

    Спор возник в связи с перерасчетом пенсии с 1 июня 2003 года на основании постановления правительства от 2003 года № 564, по которому допускался выбор одного из двух вариантов расчета среднемесячного дохода.

    Уполномоченный орган выбрал для расчета менее выгодный для пенсионерки вариант - на основе дохода за 1997 год, составлявшего 6 тысяч тенге. Второй вариант - расчет за период с 1 августа 1993 года по 31 июля 1994 года казался еще менее выгодным, так как официальный доход женщины на тот момент составлял 56,76 тенге.

    Однако в ходе судебного разбирательства установили, что истец в этот период работала не только в Центральной городской больнице, но и по совместительству в частной фирме. Соответствующие справки, подтверждающие совокупный среднемесячный доход более 1 тысячи тенге, были своевременно представлены и находятся в пенсионном деле.

    Несмотря на это, при первичном назначении пенсии в 1994 году данный доход не учли, что привело к ошибочному и заниженному размеру выплат, а в дальнейшем - невыгодному перерасчету в 2003 году.

    Суд признал отказ ответчика в перерасчете пенсии необоснованным и обязал уполномоченный орган принять соответствующий административный акт.

    Перерасчет пенсии, назначенной в 1994 году, должны произвести, исходя из среднемесячного дохода в размере порядка 1 тысячи тенге за период с 1 августа 1993 по 31 июля 1994 года, с момента вступления судебного решения в законную силу, что уже произошло.

    Ранее МВД обязали назначить жителю Алматинской области пенсионные выплаты, так как он прошел службу в правоохранительных органах. Лишь в 2023 году мужчина узнал о наличии у него права на пенсионное обеспечение за выслугу лет и обратился с соответствующими заявлениями в уполномоченные органы, но тогда получил отказ.

    В Жамбылской области суд позволил гражданину увеличить пенсионные выплаты, установив его 10-летний стаж работы. У него не было другой возможности установить трудовой стаж, поскольку учреждение, в котором он работал, было ликвидировано, а трудовую книжку казахстанец потерял.

