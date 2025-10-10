Казахстанец отсудил у МВД право на пенсию после 25 лет службы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Казахстанец отсудил у МВД право на пенсию после 25 лет службы

    Опубликовано:

    Судья принимает решение
    Судья. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

    МВД обязали назначить казахстанцу пенсионные выплаты, так как он прошел службу в правоохранительных органах и имеет выслугу более 25 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, иск мужчины к Департаменту полиции Алматинской области и МВД РК о понуждении к назначению пенсионных выплат за выслугу лет рассмотрел специализированный межрайонный административный суд Алматинской области.

    Согласно материалам дела, гражданин проходил службу в органах внутренних дел с апреля 1993 года, а затем уволился со службы по собственному желанию.

    "Несмотря на наличие необходимой выслуги лет - свыше 25 лет, при увольнении вопрос о назначении пенсионных выплат рассмотрен не был", - отметили в суде.

    Лишь в 2023 году истец узнал о наличии у него права на пенсионное обеспечение за выслугу лет и обратился с соответствующими заявлениями в уполномоченные органы. Однако в назначении пенсионных выплат ему отказали в связи с отсутствием у ответчиков полномочий по назначению пенсии для конкретной категории лиц.

    Не согласившись с отказом, мужчина обратился в суд с административным иском о понуждении к назначению пенсионных выплат.

    Суд установил, что на момент увольнения истца и в последующий период уполномоченным государственным органом, ответственным за пенсионное обеспечение лиц, проходивших службу в правоохранительных органах, являлось Министерство внутренних дел.

    Решением суда требования истца частично удовлетворили. Министерство внутренних дел Республики Казахстан обязали произвести назначение гражданину пенсионных выплат за выслугу лет.

    Судебный акт уже вступил в законную силу постановлением кассационного суда по административным делам Республики Казахстан от 11 сентября 2025 года.

    Ранее в Жамбылской области суд позволил гражданину увеличить пенсионные выплаты, установив его 10-летний стаж работы. У него не было другой возможности установить трудовой стаж, поскольку учреждение, в котором он работал, было ликвидировано, а трудовую книжку казахстанец потерял.

    Житель Уральска не согласился с отказом в перерасчете пенсии, хотя его работодатель допустил задержку обязательных пенсионных отчислений. В суде отметили, что мужчина в течение 20 лет непрерывно работал водителем автотранспортного предприятия и имеет право на получение пенсии по возрасту в полном объеме.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.