Казахстанец отсудил у МВД право на пенсию после 25 лет службы

МВД обязали назначить казахстанцу пенсионные выплаты, так как он прошел службу в правоохранительных органах и имеет выслугу более 25 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, иск мужчины к Департаменту полиции Алматинской области и МВД РК о понуждении к назначению пенсионных выплат за выслугу лет рассмотрел специализированный межрайонный административный суд Алматинской области.

Согласно материалам дела, гражданин проходил службу в органах внутренних дел с апреля 1993 года, а затем уволился со службы по собственному желанию.

"Несмотря на наличие необходимой выслуги лет - свыше 25 лет, при увольнении вопрос о назначении пенсионных выплат рассмотрен не был", - отметили в суде.

Лишь в 2023 году истец узнал о наличии у него права на пенсионное обеспечение за выслугу лет и обратился с соответствующими заявлениями в уполномоченные органы. Однако в назначении пенсионных выплат ему отказали в связи с отсутствием у ответчиков полномочий по назначению пенсии для конкретной категории лиц.

Не согласившись с отказом, мужчина обратился в суд с административным иском о понуждении к назначению пенсионных выплат.

Суд установил, что на момент увольнения истца и в последующий период уполномоченным государственным органом, ответственным за пенсионное обеспечение лиц, проходивших службу в правоохранительных органах, являлось Министерство внутренних дел.

Решением суда требования истца частично удовлетворили. Министерство внутренних дел Республики Казахстан обязали произвести назначение гражданину пенсионных выплат за выслугу лет.

Судебный акт уже вступил в законную силу постановлением кассационного суда по административным делам Республики Казахстан от 11 сентября 2025 года.

Ранее в Жамбылской области суд позволил гражданину увеличить пенсионные выплаты, установив его 10-летний стаж работы. У него не было другой возможности установить трудовой стаж, поскольку учреждение, в котором он работал, было ликвидировано, а трудовую книжку казахстанец потерял.

Житель Уральска не согласился с отказом в перерасчете пенсии, хотя его работодатель допустил задержку обязательных пенсионных отчислений. В суде отметили, что мужчина в течение 20 лет непрерывно работал водителем автотранспортного предприятия и имеет право на получение пенсии по возрасту в полном объеме.

