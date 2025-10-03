Акмолинец заплатит 1,5 млн тенге за забытый заправочный пистолет на АЗС

В Акмолинской области уменьшили размер взысканной суммы с виновного водителя за причиненный ущерб автозаправочной станции с 2,9 до 1,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску индивидуального предпринимателя к мужчине о взыскании материального ущерба рассмотрела коллегия Акмолинского областного суда.

"В июне 2024 года водитель после завершения заправки на АЗС, не вынув заправочный пистолет из бензобака, начал движение и повредил бензоколонку. Его действиями имуществу ИП причинен ущерб", - установил суд.

Суд первой инстанции и коллегия не приняли во внимание доводы владельца авто о необращении предпринимателя в страховую компанию за возмещением ущерба. Дело в том, что обращение в страховую компанию является правом, но не обязанностью истца. Необращение в страховую компанию не может служить основанием для отказа в иске.

Представленное ответчиком ценовое предложение бензоколонки за 850 тыс. тенге не приняли за основу определения суммы ущерба, поскольку поврежденная бензоколонка 2014 года выпуска имела иные характеристики, чем бензоколонка 2006 года в предлагаемом варианте.

Из коммерческого предложения, предоставленного суду истцом, стоимость бензоколонки составляет 2,6 млн тенге, а демонтаж и ее установка стоят 325 тыс. тенге.

Решением суда первой инстанции иск о взыскании материального ущерба был удовлетворен. С ответчика взыскали 2,9 млн тенге с учетом демонтажа и установки бензоколонки.

Коллегия областного суда с учетом шкалы износа поврежденного имущества на основании заключения специалиста-эксперта НИИ судебных экспертиз уменьшила размер взысканной судом первой инстанции суммы до 1,5 млн тенге.

Постановление коллегии областного суда уже вступило в законную силу.

Ранее на АЗС в Усть-Каменогорске заправлявший автомобиль мужчина допустил появление искры, из-за которой вспыхнули пары бензина и загорелась машина. Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. В Костанайской области в результате ДТП пострадало здание заправочной станции - в него въехал грузовой автомобиль Shacman. По результатам освидетельствования водитель был трезв. Вопрос о возмещении ущерба, причиненного АЗС, будет рассматриваться в суде.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.