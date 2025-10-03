Дочь экс-депутата станет первой космической туристкой из Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Юлия Абрамова
    Юлия Абрамова
    Журналист

    Дочь экс-депутата станет первой космической туристкой из Казахстана

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Данна Карагусова
    Данна Карагусова. Фото: Instagram.com/dannakar

    Данна Карагусова, дочь экс-депутата Гульжаны Карагусовой, станет первой казахстанкой, кто отправится в космос в качестве туриста, передает NUR.KZ.

    Компания Blue Origin объявила состав следующего экипажа, который отправится в космос в рамках очередной миссии. Об этом сообщается на сайте компании. В состав экипажа вошли шесть человек, среди которых - Данна Карагусова.

    Как приводится на сайте, у Данны более 25 лет опыта работы в сфере медиа, дистрибуции и организации мероприятий, она стала соучредителем Portals — мультимодальной экосистемы. Также говорится, что казахстанка покорила Килиманджаро и Эльбрус, а теперь решила увидеть космос.

    Отметим, что Данна Карагусова является дочерью экс-депутата Гульжаны Карагусовой.

    Известный блогер и предприниматель Бейбит Алибеков пожелал Данне удачи.

    "Мама моих детей полетит в космос 8 октября. Данна будет первой космической туристкой из на Blue Origin. Пожелаем ей удачи", - написал он в своем Telegram-канале.

    Участники полета
    Участники полета. Фото: blueorigin.com

    Кроме нее, в составе команды вошли руководитель франчайзинговой компании Джефф Элджин, инженер-электрик доктор Клинт Келли III, предприниматель и исследователь Аарон Ньюман, украинский бизнесмен и инвестор Виталий Островский. Кроме того, есть и шестой член экипажа, пожелавший остаться анонимным до окончания полета. Известно, что он полетит в космос второй раз.

    Стоит отметить, эта миссия - 15-й пилотируемый полет в рамках программы New Shepard. На сегодняшний день Blue Origin подняла 75 человек, включая пятерых постоянных клиентов, выше линии Кармана, международной признанной границы космоса. Утверждается, что дата полета будет объявлена ​​в ближайшее время.

    Между тем, РБК сообщает, что стоимость билета в космос составляет 250 тысяч долларов.

    Напомним, в апреле этого года первый со времен Терешковой женский экипаж отправился в космос. Шесть женщин, включая журналистку Гейл Кинг и поп-певицу Кэти Перри, отправились в космос в составе женского экипажа на борту ракеты Blue Origin.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.