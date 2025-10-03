Дочь экс-депутата станет первой космической туристкой из Казахстана

Данна Карагусова, дочь экс-депутата Гульжаны Карагусовой, станет первой казахстанкой, кто отправится в космос в качестве туриста, передает NUR.KZ.

Компания Blue Origin объявила состав следующего экипажа, который отправится в космос в рамках очередной миссии. Об этом сообщается на сайте компании. В состав экипажа вошли шесть человек, среди которых - Данна Карагусова.

Как приводится на сайте, у Данны более 25 лет опыта работы в сфере медиа, дистрибуции и организации мероприятий, она стала соучредителем Portals — мультимодальной экосистемы. Также говорится, что казахстанка покорила Килиманджаро и Эльбрус, а теперь решила увидеть космос.

Отметим, что Данна Карагусова является дочерью экс-депутата Гульжаны Карагусовой.

Известный блогер и предприниматель Бейбит Алибеков пожелал Данне удачи.

"Мама моих детей полетит в космос 8 октября. Данна будет первой космической туристкой из на Blue Origin. Пожелаем ей удачи", - написал он в своем Telegram-канале.

Участники полета. Фото: blueorigin.com

Кроме нее, в составе команды вошли руководитель франчайзинговой компании Джефф Элджин, инженер-электрик доктор Клинт Келли III, предприниматель и исследователь Аарон Ньюман, украинский бизнесмен и инвестор Виталий Островский. Кроме того, есть и шестой член экипажа, пожелавший остаться анонимным до окончания полета. Известно, что он полетит в космос второй раз.

Стоит отметить, эта миссия - 15-й пилотируемый полет в рамках программы New Shepard. На сегодняшний день Blue Origin подняла 75 человек, включая пятерых постоянных клиентов, выше линии Кармана, международной признанной границы космоса. Утверждается, что дата полета будет объявлена ​​в ближайшее время.

Между тем, РБК сообщает, что стоимость билета в космос составляет 250 тысяч долларов.

Напомним, в апреле этого года первый со времен Терешковой женский экипаж отправился в космос. Шесть женщин, включая журналистку Гейл Кинг и поп-певицу Кэти Перри, отправились в космос в составе женского экипажа на борту ракеты Blue Origin.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.