"Нигде нет": водители пожаловались на исчезновение газа с большинства заправок в Актобе

Актюбинские водители снова оказались заложниками топливного кризиса - там, где голубое топливо для авто еще есть, отпускают в основном по талонам, сообщает телеканал Almaty.

По данным телеканала, людям приходится часами стоять в очередях или объезжать весь город в поисках заветных литров. На то, чтобы заправить автомобиль, у водителей уходит несколько часов.

"Последнюю неделю очереди большие. Везде за газом очередь у нас в городе. Час, два часа иногда бывает. Газа нет в городе", "Нигде нет газа. Ищем, даже создали чат, туда пишем, на каких заправках можно за наличные заправиться", "4-5 АЗС объехал, нет нигде. Это я чисто случайно шестую нашел. В соседней газ по талонам. Здесь сказали: сегодня за наличку. Вот стою минут 30-40", - сетуют местные автолюбители.

Дефицит, как отмечается в сюжете телеканала, возник из-за того, что сразу 3 завода в области встали на плановый ремонт. В итоге в сентябре регион получил меньше топлива: вместо положенных 15 тысяч тонн - всего около 10 тысяч.

Местные власти заверяют - в ближайшие дни ситуация стабилизируется.

"Ремонт завершен. В соответствии с планом поставок отгружено порядка 539 тонн. Из них 335 тонн автовозом, остальное - вагонами. Вагоны на сегодняшний день на подходе к Актобе, на станции "Актобе".

Вместе с тем, акиматом Актюбинской области совместно с Министерством энергетики был проработан вопрос выделения дополнительного объема. На сегодня дополнительный объем выделен. Это порядка 27 вагонов, в цифрах это 972 тонны", - отметил заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алмас Салыкбаев.

Напомним, еще летом в соцсетях жители Актобе массово жаловались на очереди у автозаправок. Тогда даже появлялись видео, где машины выстраиваются в пробки, а на некоторых АЗС сжиженный газ продают только по талонам. Тогда в региональном профильном ведомстве ажиотаж связали сразу с двумя причинами - предстоящим ростом цен и недостатком поставок в июле.

До этого мы также писали, что и на заправках в Уральске автогаз либо отсутствует, либо по талонам. А там, где он в свободной продаже - выстраивались очереди.

