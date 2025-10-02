"Состоят в браке, но не живут вместе": казахстанка заставила мужа платить по кредитам

Казахстанка с помощью суда добилась раздела кредитов. Супруг, с которым она находится в процессе развода, должен выплатить ей 3,2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску о признании кредитов супругов общими и их разделе рассмотрел Мойынкумский районный суд.

"Стороны состоят в браке, однако уже более полугода не проживают вместе. В настоящее время в производстве суда находится дело о расторжении их брака", - отметили в суде.

Из материалов дела следует, что в период совместного проживания супруги оформили несколько кредитов в банках на общую сумму более 6,5 млн тенге. Заемные средства использовались для приобретения имущества и удовлетворения семейных нужд, в том числе транспортных средств.

"Истец указала, что после фактического прекращения семейных отношений вся нагрузка по выплате кредитов легла исключительно на нее, что повлекло финансовые трудности. Ежемесячные платежи значительно превышают ее доход", - уточнили в суде.

В иске казахстанка просила признать кредиты общими и разделить их в равных долях.

В ходе судебного разбирательства при содействии судьи стороны пришли соглашению об урегулировании спора в порядке медиации. Согласно договоренности, муж обязался выплатить жене половину суммы кредитов в размере 3,2 млн тенге до декабря 2025 года.

Суд, проверив условия соглашения на соответствие закону и интересам сторон, утвердил его и прекратил производство по делу. Определение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в области Ұлытау супруги прожили в браке 30 лет, но в прошлом году развелись. Квартиру и автомобиль они делили через суд. Спорное имущество оставили за мужчиной. С него в пользу бывшей жены взыскали денежную компенсацию в размере ее 1/2 доли в имуществе. А в Акмолинской области суд отказал в разделе имущества бывшим супругам. Они расторгли брак еще в 2019 году, с 2020 года сошлись и, не заключая брак, проживали совместно до 2023 года. В период совместного проживания мужчина приобрел квартиру и автомобиль, которые оформил на свое имя.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.