    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    "Первый дождь - крыша протекла": ремонт вокзала за 1,1 млрд тенге разочаровал жителей Шымкента

    Опубликовано:

    Уборщица моет пол на вокзале Шымкента
    Уборщица моет пол на вокзале Шымкента. Кадр из видео: телеканал Otyrar

    Жители Шымкента остались недовольны реконструкцией местного вокзала, на которую ранее потратили 1,1 млрд тенге. Выяснилось, что за эту сумму крышу не ремонтировали, сообщает телеканал Otyrar.

    По данным телеканала, железнодорожный вокзал Шымкента после реконструкции обсуждают в соцсетях не из-за новых залов ожидания, а из-за ведра, которое пришлось поставить под протекающую крышу.

    Выяснилось, что сотрудники выставили в зале ведро, чтобы хоть как-то справиться с потопом. Позже его убрали, а вода стала капать прямо на пол.

    "Я впервые в обновленном вокзале. Все вроде сделали красиво, но пошел первый дождь - и крыша протекла. Неприятно видеть такое", - высказался житель Шымкента Нурбол Торбаев.

    Руководство вокзала признало проблему. Говорят, кровлю не ремонтировали годами, а в прошлогоднюю реконструкцию на 1,1 миллиарда тенге ремонт крыши просто не вошел. А в управляющей компании объясняют: часть повреждений могла появиться после установки антенн операторов связи.

    "Крыша в плачевном состоянии, ее давно не ремонтировали. В прошлом году делали только текущий ремонт. Капитальный планируем в следующем году - полностью поменять покрытие", - прокомментировала директор ТОО "Восток Трейд Про" Диана Муханова.

    В сентябре текущего года в Актау прошел сильный ливень. Потоки дождя затопили международный аэропорт и спортивный комплекс. В Сети появились видео с места событий.

    Также в феврале текущего года в Сети появилось видео, как с потолка в новом терминале алматинского аэропорта течет вода. В воздушной гавани сообщили, что утечка была устранена.

