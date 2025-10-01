Посольство США в Казахстане ограничивает свою работу на неопределенный срок

Посольство США в Казахстане временно снизит свою активность в Сети из-за шатдауна - остановки работы части госструктур в США, передает NUR.KZ.

Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте посольства.

"В связи с временной приостановкой финансирования и работы правительства обновления на данном аккаунте не будут публиковаться на регулярной основе до полного возобновления работы. Исключение составляют сообщения, касающиеся экстренной безопасности и защиты", - говорится в публикации.

В посольстве уточняют, что в настоящее время в США и в зарубежных посольствах и консульствах США продолжается предоставление запланированных услуг по выдаче паспортов и транзитных виз, "в рамках имеющихся возможностей",

Напомним, сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов о финансировании федеральных расходов, и со среды в Соединенных Штатах наступает так называемый шатдаун правительства - остановка работы части государственных структур.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, это четвертый шатдаун при Дональде Трампе.

