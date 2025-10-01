jitsu gif
    Автор

    Правительство США частично прекращает работу. Это четвертый шатдаун при Дональде Трампе

    Опубликовано:

    Вид на Капитолий
    Капитолий. Фото: Alex Wroblewski / AFP via Getty Images

    Сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов о финансировании федеральных расходов, и со среды в Соединенных Штатах наступает так называемый шатдаун правительства — остановка работы части государственных структур.

    Во вторник в Сенат сначала отклонил большинством голосов законопроект Демократической партии о продолжении финансирования, поскольку у демократов нет большинства в Сенате, а потом не смог принять законопроект Республиканской партии, поскольку у республиканцев большинство есть, но оно недостаточно велико.

    В итоге с полуночи со вторника на среду по времени Восточного побережья США (5 утра в Лондоне, 7 утра в Восточной Европе) работа части — но не всех — федеральных учреждений США будет остановлена. Это и есть так называемый шатдаун — «закрытие» или «отключение».

    Бюро управления и бюджета Белого дома вечером вторника выпустило меморандум, в котором подтвердило шатдаун и обвинило в нем демократов.

    «Затронутые ведомства теперь должны привести в действие свои планы организованного шатдауна», — говорится в моморандуме.

    «Как долго демократы будут занимать эту их несостоятельную позицию, неясно, и поэтому предсказать продолжительность шатдауна сложно», — заявило Бюро управления и бюджета.

    Хотя бюджетные конфликты — обычное явление в американской политике, в этот раз борьба за расходы идет особенно напряженно, учитывая, что последние девять месяцев Трамп последовательно сокращал штат и расходы федеральных властей.

    Почему правительство США прекратит работу

    Если говорить по-простому, шатдаун стал результатом неспособности двух партий договориться и принять закон о финансировании государственных служб в октябре и далее.

    Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, но в Сенате у них нет 60 голосов (из 100), необходимых для принятия законопроекта о расходах.

    Поэтому демократы смогли торпедировать законопроект, внесенный республиканцами, который, по их мнению, усложнит американцам доступ к медицинскому обслуживанию. Демократы превратили споры о законопроекте в средство продвижения своих целей в области политики здравоохранения.

    Они призывают к продлению налоговых льгот, делающих медицинское страхование более доступным для миллионов американцев (срок действия этих льгот истекает), и к отмене предпринятого Трампом сокращения программы Medicaid. Они также выступают против сокращения расходов на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национальные институты здравоохранения (NIH).

    В Палате представителей ранее был принят временный законопроект о финансировании расходов бюджета.

    Первый шатдаун за семь лет

    В последний раз правительство прекращало работу в конце 2018 года, во время первого срока Трампа.

    В понедельник Трамп встретился со всеми четырьмя лидерами Конгресса — ведущими демократами в Палате представителей и Сенате, а также их республиканскими коллегами. Однако договориться не удалось.

    Вице-президент Джей Д. Вэнс сказал после этой встречи, что вероятность шатдауна представляется высокой.

    Чиновники администрации Трампа до сих пор не были готовы идти на какие-либо существенные уступки.

    Похоже, они считают, что избиратели осудят в первую очередь демократов, как сторону, выдвигающую требования в обмен на продолжение работы правительства. Такое ранее уже случалось.

    Демократы, в свою очередь, считают, что избирателям понравится их стремление сохранить субсидии на медицинское страхование.

    Чем отличается реакция Белого дома на этот раз

    Особенность нынешнего противостояния — это позиция команды Трампа.

    В прошлом длительные шатдауны обычно считались опасными в политическом плане, поскольку мешали повседневной жизни избирателей и ухудшали имидж законодателей и президента.

    Но на этот раз администрация Трампа, похоже, готова прекратить работу значительной части государственного аппарата на длительное время. Официальные лица администрации пригрозили, что воспользуются шатдауном для выявления «не самых необходимых» работников, которых затем можно будет уволить навсегда.

    Кроме того, после предыдущих шатдаунов правительство довольно быстро возвращалось к нормальной деятельности, и число сотрудников и уровень расходов восстанавливались.

    Однако администрация Трампа все эти девять месяцев, что она находится у власти, пытается сокращать расходы и уволила многих госслужащих. Закрытие правительства может позволить администрации ускорить массовые сокращения в госаппарате.

    Какие последствия будет иметь шатдаун

    Даже в отсутствие закона о расходах федерального бюджета не все правительственные учреждения будут закрыты,

    Ожидается, что во время шатдауна будут продолжать функционировать пограничная служба, медицинское обслуживание в больницах, правоохранительные органы и управление воздушным движением.

    Хотя чеки по социальному обеспечению и Medicare по-прежнему будут высылаться, проверка льгот и выдача карт могут быть приостановлены.

    Как правило, во время шатдауна необходимые работники продолжают работать в обычном режиме — некоторые даже временно без оплаты, — но государственные служащие, которые не считаются необходимыми, на время отправляются в неоплачиваемый отпуск. В прошлом этим работникам заработная плата затем выплачивалась задним числом.

    Это означает, что такие услуги, как программа продовольственной помощи, финансируемые из федерального бюджета дошкольные учреждения, выдача студенческих ссуд, продовольственные инспекции и работа национальных парков, как ожидается, будут сокращены или остановятся вовсе.

    Если противостояние затянется, и неоплачиваемые работники перестанут выходить на работу, могут возникнуть задержки на транспорте, а длительная остановка работы правительства может привести к вторичным последствиям для экономики США.

    Насколько часто происходят шатдауны в США

    В последние 50 лет они случались довольно часто.

    За первый срок Трампа было три шатдауна, включая самый длительный в истории, длившийся 36 дней и завершившийся в январе 2019 года. Он был вызван разногласиями по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

    При президенте Рональде Рейгане правительство прекращало работу восемь раз, хотя каждый раз относительно ненадолго.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

