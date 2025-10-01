Более 10 тысяч деревьев могут вырубить в роще Баума в Алматы
Более 10 тысяч деревьев могут вырубить в роще Баума в Алматы. Такой проект появился на сайте Нацбанка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, передает NUR.KZ.
По проекту "Восстановление и сохранение памятника природы "Роща Баума", в рамках которого предлагается провести санитарную рубку деревьев, назначены общественные слушания, которые продлятся до 16 октября.
По приведенным в документе данным сообщается, что в результате проведенного обследования установлено, что количество здоровых насаждений на территории рощи Баума составляет 55%. 23% ослаблены, 12% - угнетены, 8% - усыхающие насаждения, по 1% - сухостойные и аварийные – 1%.
"Большая часть древостоев старшего поколения (ильмовые и дубовые) представлена усыхающими, сухостойными и аварийными насаждениями", - говорится в документе.
Отмечены и основные болезни деревьев.
"Наиболее распространенными являются некрозы или отмирание тканей и органов растений, возникающие в результате местного поражения тканей или отмирания отдельных органов (пятнистость листьев, плодов и ветвей, засыхание и пожелтение листьев, ожоги побегов, цветов, плодов, рак стволов и ветвей). Встречаются стволовые гнили, а также мучнистая роса на отдельных деревьях дуба черешчатого", - приводятся данные в проекте.
В конечном итоге планируется вырубить более 10 тысяч деревьев. Уборке подлежат 1245 аварийных деревьев, 1231 сухостойное дерево и 8305 усыхающих деревьев.
Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы зафиксировано массовое поражение деревьев листоедами. Насекомые атаковали один из самых распространенных видов - карагач. Местные жители обеспокоены состоянием зеленых насаждений.
Также сообщалось, что в роще Баума появились бордюры, но тогда акимат заявлял, что не предусматривается массовая вырубка деревьев.
