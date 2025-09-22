Отключение электричества: какие районы Алматы останутся без света в ближайшие дни

В Алматы в связи с капитальным и текущим ремонтом электросетей на этой неделе возможно отключение электроэнергии в некоторых районах, передает NUR.KZ со ссылкой на АЖК.

Согласно графику плановых отключений, опубликованному на сайте АО "Алатау жарық компаниясы", ремонтные работы на сетях запланированы с 22 по 27 сентября. В связи с этим возможны кратковременные перебои с электричеством.

График отключений на 23 сентября

С 08:00 до 17:00:

микрорайоны Тастыбулак, Таусамалы;

микрорайон Калкаман-3, улицы Рымжанова, Ілтипат, Мусабаева;

микрорайон Акжар, садоводческое товарищество "Наурыз Ардагер";

улицы Шакарима, Рахманинова, Кулымбетова, Тургут Озала.

С 09:00 до 17:00:

улицы Азовская, Бухарская, Лобачевского;

проспект Аблай хана, 27, 33, 33/1, 33/2;

проспект Райымбека, 136; улица Желтоксан, 36;

микрорайон Шанырак-1, улицы Бабыра, Егемен, Наурыз, Окжетпес, Утемисулы, Шелекты сай, Жагоркызы;

улица Новои, 210/1–210/3;

микрорайон Каргалы, улица Кенесары хана.

График отключений на 24 сентября

С 08:00 до 17:00:

микрорайон Алгабас;

потребительский кооператив садоводческого товарищества (ПКСТ) "Весна-65";

улицы Джадосова, Розыбакиева, Егизбаева, 19-я линия;

улицы Богенбай батыра, Масанчи, Толе би, Байтурсынова;

улицы Шевченко, Шарипова, Джамбула, Шагабутдинова;

микрорайон Маяк, улицы Топчиева, Аққұтан, Утемисова, Желмия, Капчагайская, садовое общество "Авиатор";

улицы Красногорская, Суюнбая;

микрорайон Бурундай, улицы Азат, Коктем, Меруерт, Кокшетау, К. Маркса, Центральная, Коксу;

микрорайон Томирис, улицы Маркатау, Центральная;

микрорайон Боролдай, улицы Дачная, Атырау, Шакарима, Арал, Ақжолтай, Л. Асановой, Масаты;

улица Бекмаханова, 75–79;

микрорайон Карасу (Черемушки-2, улицы Молодежная, Балкурай, Балауса, Южный).

С 09:00 до 17:00:

улица Полежаева, 92г, 94, 197-223;

улицы Баишева, Болтерек Шешена, Бондаренко, Гастелло, Джангильдина, Есенова, Матросова, Натарова, Нусупбекова, Потанина, Почтовая, Сидоркина, Шаврова.

График отключений на 25 сентября

С 08:00 до 17:00:

микрорайон Карагайлы;

улицы Тажиева, Туркестанская, Жумабаева;

улицы Курмангазы, Жарокова, Шевченко, Айманова;

улицы Джандосова, Ауэзова, Сатпаева, Клочкова;

улицы Молдагалиева, Чернышевского, Чехова, Сейфуллина;

микрорайон Ожет, улицы Жанайдар Сәдуақасов, Хасен Оралтай, Бекболата;

микрорайон Томирис, улицы Озерная, Маркса, Центральная;

улицы Каракалпакская, Шемякина, Дрогобычская, Айтыкова, Гродненская, Ижевская, Елгина.

С 09:00 до 17:00:

улицы Ачинская, Беломорская, Красильская, Кудерина, Метростроевская, Нарвская, Памирская, Петровского, Сахалинская, Усть-Каменогорская;

улица Сейфуллина, 449а, 451, 453;

микрорайон Шанырак-1, улицы Утемисулы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын, Каркара;

микрорайон Нурлытау, улицы Жайыкты, Ынтымак, Жибек жолы;

микрорайон Нур Алатау, улица Е. Рахмадиева, 4.

График отключений на 26 сентября

С 08:00 до 17:00:

микрорайон Калкаман-2, улица 4-я, 6-я, улица Дрозда, микрорайон Таусамалы; садоводческое товарищество "Арал";

проспект Рыскулова, ТОО "Гелиос", "АТП-3", "Алматытелеком", "Отырар-Холдинг";

проспект Сейфуллина, 97–101; улица Айбасова, 27–32а;

Айнабулак, 22–30;

поликлиника № 9;

улицы Кустанайская, К.Цеткин, Бейсебаева, Лермонтова, Харьковская, Ладожская, Печерская, Энгельса, Донская, Хакасская, Онежская, Днепровская.

С 09:00 до 17:00:

микрорайон Нурлытау, улица Сапарлы жол, садовые общества "Эдельвейс", "Буран", "Труд";

микрорайон Энергетик.

График отключений на 27 сентября

С 08:00 до 17:00:

улицы Почтовая, Болтирик Шешена, Шаврова, Черкасской Обороны, Джетысуйская, Хамиди, Репина, Баишева;

объекты Республиканского государственного учреждения "Западно-Казахстанский гидрометеорологический центр" (ЗГМЦ) Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства.

Напомним, несколько дней назад жители нескольких районов Алматы остались без электричества. Такие данные приведены на карте по отключениям электроэнергии АО "Алатау Жарық Компаниясы".

Также в начале месяца в некоторых микрорайонах Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии. На месте работали 10 ремонтных бригад.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.