Часть Алматы останется без воды в ближайшие дни

Отключения холодной воды ожидаются в некоторых районах Алматы 23 и 24 сентября - они связаны с работами по вводу в эксплуатацию новых водопроводных сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Согласно информации компании, 23 сентября 2025 года с 9:00 до 17:00, на период производства работ по подключению к сети нового водопровода, подача холодной воды будет приостановлена в жилые дома и административные здания, расположенные в Бостандыкском районе в контуре пр. Серкебаева: пр. аль-Фараби - р. Улкен Алматы - Малахова-Кожабекова, пр. аль-Фараби - ул. Витебская - ул. Хусаинова - р. Улкен Алматы.

А 24 сентября 2025 года с 09:00 до 17:00 холодное водоснабжение временно будет отключено по северной стороне ул. Торайгырова от ул. Мустафина до ул. Саина.

Ранее алматинцев уже предупреждали об отключении воды в связи с плановыми работами на сетях холодного водоснабжения в некоторых районах города.

