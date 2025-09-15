jitsu gif
    Юлия Абрамова
    Юлия Абрамова
    Журналист

    Владельцы участков в Бурабае могут лишиться земель, приобретенных более 20 лет назад

    Опубликовано:

    Лес возле озера в Бурабае
    Бурабай. Иллюстративное фото: Viktoriya Fivko / Getty Images

    Жители и предприниматели поселка Бурабай бьют тревогу – они могут лишиться своих участков, которые приобрели много лет назад, передает корреспондент NUR.KZ.

    Владельцам земельных участков стали приходить иски, согласно которым Департамент по управлению земельными ресурсами требует признать договора купли-продажи недействительными. Между тем, участки эти были приобретены более 20 лет назад.

    Как объяснил юрист Павел Голобородько, проведенная прокурорская проверка выявила, что границы участков всех сторонних землепользователей находятся в рамках участков государственного национального природного парка "Бурабай".

    "Когда создавался ГНПП "Бурабай", при проведении землеустроительных работ определили только внешние границы, то есть, те, что входят в земли особо охраняемых природных территорий. Но внутри этих земель были указаны так называемые сторонние землепользователи. Это - населенные пункты, которые расположены в черте города, различные санатории. И при проведении этих землеустроительных работ на тот момент эти границы надлежащим образом определены не были. В результате акиматы в рамках своей профессиональной деятельности выделяли эти земельные участки", - рассказал юрист.

    Земли выделялись в начале 2000 годов, с собственниками были заключены договора купли-продажи. Но теперь выясняется, что эти сделки недействительны в связи с тем, что участки находятся на территории нацпарка, которая в ведомство акимов, выдававших участки, не входила. А значит, предоставлять эти земли они не могли.

    Однако более 20 лет владельцы участков строили дома и бизнесы, жили и работали там, а теперь они рискуют остаться вообще ни с чем. Дело в том, что в рамках требований департамента не предусматривается никакая компенсация, отметил юрист.

    Участок ТОО, интересы которого Павел Голобородько представляет в суде, также попал в категорию таких земель. Собственник уже проиграл дело, но юрист не намерен останавливаться и планирует подавать апелляционную жалобу. Помимо этого ТОО пострадать могут сотни землепользователей.

    "По неподтвержденным данным, порядка 1200-1300 участков попадают под изъятие. В список входит зона отдыха, частные дома, участки. Суды начались с предприятий, ТОО, потом начали затрагивать и малый бизнес, физических лиц. Это уже приобретает вопрос социальной напряженности", - заверил Голобородько.

    Местные жители хотели даже выйти на митинг, однако акимат Бурабайского района отказал в проведении мирного собрания.

    По его словам, прокуратура и Департамент по управлению земельными ресурсами не оспаривают в суде решения акимата и не признают их незаконными. Иски касаются лишь последующих сделок.

    Между тем, юристы уверены – спор должен вестись в Специализированном межрайонном административном суде, но иски подаются в гражданский и экономический суды, что, по их мнению, не соответствует подсудности.

    Кроме того, они приводят в качестве аргумента статью 148 Земельного кодекса РК, где перечисляются случаи, в которых должностные лица, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, могут предъявлять иски – иск о признании сделки недействительной они заявлять не могут, считают юристы.

