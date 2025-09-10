jitsu gif
    Казахстанец соединил шесть музыкальных инструментов и создал новый вид домбры

    Опубликовано:

    Разработчик нового варианта домбры Болат Канафин
    Житель Северо-Казахстанской области Болат Канафин создал новый музыкальный инструмент на основе казахской домбры и хочет запатентовать его, сообщает Седьмой канал.

    Болат Канафин рассказал, что создал новый музыкальный инструмент , который получил название миди-домбра-синтезатор. Звук в ней синтезирует электронный генератор, что позволяет получить с традиционной казахской домбры звучание сразу 6 инструментов - гитары, скрипки, фортепиано, мандолины, кларнета и барабана.

    По его словам, на создание этого инновационного музыкального устройства он потратил больше пяти лет, но все началось еще в детстве.

    "Попросил свою маму, чтоб она отвела меня в музыкальную школу, на фортепиано. Меня не взяли тогда, сказали короткие пальцы, не сможет играть. И мама меня успокаивала. Меня тогда осенило: надо на базе домбры создать, чтобы играла как орган синтезатор всякими звуками, чтоб ударный инструмент там был", - вспоминает Канафин.

    Детская мечта Болата Канафина осуществилась только на пенсии. В новой модели вместо ладов - так называют поперечные деления на грифе струнных инструментов, все они соответствуют нотам, установлены кнопки, а диапазон самих нот значительно расширен.

    Сегодня изобретатель уже создал пять видов миди-домбры-синтезатора. Каждая из них все более усовершенствована. К примеру, в последней версии кнопки заменит сенсорный экран. Уникальный инструмент новатор планирует запатентовать на международном уровне.

    "Здесь у нас играет 16 звуковых генераторов и преобразователи, 44 функции она выдает. А в том у нас будет 32 звуковых генератора и преобразователя и уже будет давать 120 функций, а если это домбра-оркестр, то будет супер домбра", - поделился мужчина.

    Ранее мы писали о мастере из Алматы, который изготавливает домбры за полмиллиона тенге.

