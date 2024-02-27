"Разница, как между оригиналом iPhone и подделкой": домбры за полмиллиона тенге изготавливает мастер из Алматы

Домбру, кобыз, жетыген и еще десятки народных инструментов изготавливает умелец в Алматы. О нюансах работы, творческом пути и "модной" домбре Елжас Орынбасарулы рассказал корреспонденту NUR.KZ.

Заготовки будущих музыкальных инструментов, стружки, опилки и стойкий запах дерева - этим корреспондента NUR.KZ встретила мастерская Елжаса Орынбасарулы. Изготовлением музыкальных инструментов мужчина занимается больше 15 лет.

"Всего насчитывается чуть более 70 видов народных инструментов. Те, что из глины, я не умею делать. Но остальные, которые изготавливаются из дерева, могу. Это около 50 видов музыкальных инструментов.

Елжас Орынбасарулы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Если взять оркестр народных инструментов, сейчас мы можем полностью обеспечить каждого музыканта его инструментом", - рассказывает Елжас Орынбасарулы.

Талантливый и творческий с рождения Елжас мечтал стать музыкантом. Но шансы получить грант в вузе были близки к нулю, вспоминает мужчина, а платное обучение семья бы не потянула. Тогда решили отдать выпускника в колледж.

Елжас Орынбасарулы за работой. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В списке предложенных специальностей - "сварщик", "электрик" и "токарь" - Елжас отыскал строку "мастер по изготовлению музыкальных инструментов". Из всего перечня эта профессия показалась самой творческой, ее Елжас и выбрал.

Проучившись в колледже три года, парень стал работать помощником мастера. Спустя год, набив руку и разобравшись в основах своего дела, открыл свой первый цех.

"Но тогда была массовая работа, можно сказать, штамповка. Я собрал команду, мы работали на базаре. Делали только домбру. Сейчас понимаю, что это была не профессиональная работа.

Елжас Орынбасарулы за работой. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Знаете, делали, будто это просто мебель. Был молодой совсем, не понимал, что музыкальный инструмент – это искусство. Это большее, чем сделать и продать, чтобы денег заработать", - вспоминает Елжас.

Но уже тогда умелец представлял свои работы на областных и республиканских конкурсах, где занимал призовые места. Там Елжас познакомился с опытными и известными мастерами, домбра производства которых стоила около 2 тысяч долларов.

Елжас Орынбасарулы за работой. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Я подходил к ним с вопросом: "Что мне нужно сделать?". Среди них был Жолаушы Турдугулов – очень известный и талантливый изготовитель музыкальных инструментов. Я попросился к нему в ученики.

Но он сказал: "Я чужое не беру". Если хочешь у меня учиться, то поступай в университет. Он тогда там преподавал. И я все бросил, продал цех, отдал оборудование, станки и пошел в университет", - говорит мастер.

Елжас Орынбасарулы за работой. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После Елжас окончил еще и магистратуру в вузе. Годы в университете он называет самым творческим периодом. Конкурсов, в которых участвовал Елжас, не счесть. А музыкальные инструменты мастера представляли на международных выставках в Китае, Индии и Турции.

После студенчества мужчина вновь превратил свое увлечение в источник дохода. Но подход уже другой, говорит Елжас. В первую очередь это любовь к творчеству, только потом – бизнес. Сейчас в мастерской, помимо Елжаса, трудятся двое его учеников и мастер.

Мастер и ученик в мастерской. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Ученикам я сказал сразу, что учиться придется долго. Простую домбру можно научиться делать и за месяц. Но профессиональную – 3-4 года минимум. Ученикам я объясняю, что между такими домбрами разница, как между оригиналом iPhone и подделкой.

Нужна очень аккуратная работа и необходимо чувствовать домбру. Здесь нет четких правил и стандарта. Сделай так и вот так и получишь идеально звучащую домбру - так не бывает. Здесь нужно именно чувствовать", - делится мастер.

Елжас Орынбасарулы за работой. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Для примера мастер взял в руки деку домбры. Прислонив к уху и постучав, он отмечает, что звучать инструмент будет хорошо. А ученики отмечают, нужны годы, чтобы приобрести такой навык и научиться "слышать" домбру.

Чаще всего клиенты Елжаса - музыканты со всех городов Казахстана, а также студенты и преподаватели консерваторий и академий.

Мастерская Елжаса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Если говорить об известных личностях, то я делал музыкальные инструменты для Рамазана Стамгазиева, Ерлана Толеутай, Нуржана Тажикенова", - рассказывает мастер.

С каждым мастер работает индивидуально: узнает какой именно звук нужен. Чтобы получить необходимое звучание, умелец около месяца тратит на кропотливую работу над инструментом. В среднем такая домбра для профессионального музыканта стоит 500-600 тысяч тенге.

"Самая дорогая домбра стоила 700 тысяч тенге. Ее подарили композитору его приятели. Всего с такой ценой я изготовил три домбры. Каждая из них - с уникальным дизайном и была в единственном экземпляре.

Елжас Орынбасарулы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Помимо самой работы на цену домбры влияет дерево. Обычно мы используем местную ель, которую специально готовят для музыкальных инструментов. Можно добавить к нему красное или черное дерево. Но это уже подороже. Потому что, например, эбеновое дерево везут из Африки. А еще можно сделать вставки из перламутра, серебра, камней, кости животных", - рассказывает Елжас.

Домбра. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Рассказал Елжас и о своей разработке – современной домбре. Орнаменты на инструменте уже не в моде, говорит мастер, сейчас у королевы казахских инструментов в тренде минимализм.

"Здесь ничего лишнего, как сейчас и любят современные исполнители. Вот это круглое отверстие в домбре сейчас тоже не модно уже, да и не практично. Оно нужно, чтобы дать объем звуку. В современной домбре, которую мы сделали, отверстия сбоку, и они длинные, узкие.

Домбра. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Туда ничего не попадет, в отличие от отверстий в традиционной домбре. Они расположены так, чтобы звук попадал на микрофон и на музыканта. Тогда, даже играя в оркестре, он будет слышать свой инструмент", - демонстрирует разработку Елжас.

Стоит такая модная домбра 500 тысяч тенге. Также у Елжаса часто заказывают жетыген. Это многострунный щипковый инструмент. Среди клиентов музыканты оркестра национальных инструментов имени Н.Тлендиева "Отырар сазы". Заказывали у Елжаса также сазген и адырну. Но не для музыкальных выступлений, а в качестве экспоната в музей.

Мастерская Елжаса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мастерская Елжаса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мастерская Елжаса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мастерская Елжаса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мастерская Елжаса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков