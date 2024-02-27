"Разница, как между оригиналом iPhone и подделкой": домбры за полмиллиона тенге изготавливает мастер из Алматы
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Домбру, кобыз, жетыген и еще десятки народных инструментов изготавливает умелец в Алматы. О нюансах работы, творческом пути и "модной" домбре Елжас Орынбасарулы рассказал корреспонденту NUR.KZ.
Заготовки будущих музыкальных инструментов, стружки, опилки и стойкий запах дерева - этим корреспондента NUR.KZ встретила мастерская Елжаса Орынбасарулы. Изготовлением музыкальных инструментов мужчина занимается больше 15 лет.
"Всего насчитывается чуть более 70 видов народных инструментов. Те, что из глины, я не умею делать. Но остальные, которые изготавливаются из дерева, могу. Это около 50 видов музыкальных инструментов.
Если взять оркестр народных инструментов, сейчас мы можем полностью обеспечить каждого музыканта его инструментом", - рассказывает Елжас Орынбасарулы.
Талантливый и творческий с рождения Елжас мечтал стать музыкантом. Но шансы получить грант в вузе были близки к нулю, вспоминает мужчина, а платное обучение семья бы не потянула. Тогда решили отдать выпускника в колледж.
В списке предложенных специальностей - "сварщик", "электрик" и "токарь" - Елжас отыскал строку "мастер по изготовлению музыкальных инструментов". Из всего перечня эта профессия показалась самой творческой, ее Елжас и выбрал.
Проучившись в колледже три года, парень стал работать помощником мастера. Спустя год, набив руку и разобравшись в основах своего дела, открыл свой первый цех.
"Но тогда была массовая работа, можно сказать, штамповка. Я собрал команду, мы работали на базаре. Делали только домбру. Сейчас понимаю, что это была не профессиональная работа.
Знаете, делали, будто это просто мебель. Был молодой совсем, не понимал, что музыкальный инструмент – это искусство. Это большее, чем сделать и продать, чтобы денег заработать", - вспоминает Елжас.
Но уже тогда умелец представлял свои работы на областных и республиканских конкурсах, где занимал призовые места. Там Елжас познакомился с опытными и известными мастерами, домбра производства которых стоила около 2 тысяч долларов.
"Я подходил к ним с вопросом: "Что мне нужно сделать?". Среди них был Жолаушы Турдугулов – очень известный и талантливый изготовитель музыкальных инструментов. Я попросился к нему в ученики.
Но он сказал: "Я чужое не беру". Если хочешь у меня учиться, то поступай в университет. Он тогда там преподавал. И я все бросил, продал цех, отдал оборудование, станки и пошел в университет", - говорит мастер.
После Елжас окончил еще и магистратуру в вузе. Годы в университете он называет самым творческим периодом. Конкурсов, в которых участвовал Елжас, не счесть. А музыкальные инструменты мастера представляли на международных выставках в Китае, Индии и Турции.
После студенчества мужчина вновь превратил свое увлечение в источник дохода. Но подход уже другой, говорит Елжас. В первую очередь это любовь к творчеству, только потом – бизнес. Сейчас в мастерской, помимо Елжаса, трудятся двое его учеников и мастер.
"Ученикам я сказал сразу, что учиться придется долго. Простую домбру можно научиться делать и за месяц. Но профессиональную – 3-4 года минимум. Ученикам я объясняю, что между такими домбрами разница, как между оригиналом iPhone и подделкой.
Нужна очень аккуратная работа и необходимо чувствовать домбру. Здесь нет четких правил и стандарта. Сделай так и вот так и получишь идеально звучащую домбру - так не бывает. Здесь нужно именно чувствовать", - делится мастер.
Для примера мастер взял в руки деку домбры. Прислонив к уху и постучав, он отмечает, что звучать инструмент будет хорошо. А ученики отмечают, нужны годы, чтобы приобрести такой навык и научиться "слышать" домбру.
Чаще всего клиенты Елжаса - музыканты со всех городов Казахстана, а также студенты и преподаватели консерваторий и академий.
"Если говорить об известных личностях, то я делал музыкальные инструменты для Рамазана Стамгазиева, Ерлана Толеутай, Нуржана Тажикенова", - рассказывает мастер.
С каждым мастер работает индивидуально: узнает какой именно звук нужен. Чтобы получить необходимое звучание, умелец около месяца тратит на кропотливую работу над инструментом. В среднем такая домбра для профессионального музыканта стоит 500-600 тысяч тенге.
"Самая дорогая домбра стоила 700 тысяч тенге. Ее подарили композитору его приятели. Всего с такой ценой я изготовил три домбры. Каждая из них - с уникальным дизайном и была в единственном экземпляре.
Помимо самой работы на цену домбры влияет дерево. Обычно мы используем местную ель, которую специально готовят для музыкальных инструментов. Можно добавить к нему красное или черное дерево. Но это уже подороже. Потому что, например, эбеновое дерево везут из Африки. А еще можно сделать вставки из перламутра, серебра, камней, кости животных", - рассказывает Елжас.
Рассказал Елжас и о своей разработке – современной домбре. Орнаменты на инструменте уже не в моде, говорит мастер, сейчас у королевы казахских инструментов в тренде минимализм.
"Здесь ничего лишнего, как сейчас и любят современные исполнители. Вот это круглое отверстие в домбре сейчас тоже не модно уже, да и не практично. Оно нужно, чтобы дать объем звуку. В современной домбре, которую мы сделали, отверстия сбоку, и они длинные, узкие.
Туда ничего не попадет, в отличие от отверстий в традиционной домбре. Они расположены так, чтобы звук попадал на микрофон и на музыканта. Тогда, даже играя в оркестре, он будет слышать свой инструмент", - демонстрирует разработку Елжас.
Стоит такая модная домбра 500 тысяч тенге. Также у Елжаса часто заказывают жетыген. Это многострунный щипковый инструмент. Среди клиентов музыканты оркестра национальных инструментов имени Н.Тлендиева "Отырар сазы". Заказывали у Елжаса также сазген и адырну. Но не для музыкальных выступлений, а в качестве экспоната в музей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063094-raznitsa-kak-mezhdu-originalom-iphone-i-poddelkoy-dombry-za-polmilliona-tenge-izgotavlivaet-master-iz-almaty/