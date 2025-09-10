Экс-чиновника пришлось через суд выселять из служебной квартиры в ЗКО

Бывший чиновник заявил, что не имеет другого жилища, и отказался самостоятельно покидать служебную квартиру в ЗКО. После увольнения выселять его пришлось через суд, передает "Мой город".

В Каратобинский районный суд ЗКО обратился районный отдел ЖКХ. В своем иске госорган просил выселить из служебного жилья бывшего сотрудника и членов его семьи.

В суде установили, что ответчик распоряжением акима от 20 марта 2020 года за №43 был назначен на должность руководителя отдела государственных закупок. Постановлением акимата Каратобинского района от 20 марта 2020 года ему выдали жилье под пользование, при этом договор составлять не стали.

В апреле 2024 года мужчину освободили от занимаемой должности, однако выселяться из квартиры экс-чиновник не торопился.

В суде ответчик просил отказать в иске. Экс-чиновник заявил, что у него на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок, а другого жилья у него нет.

Решением Каратобинского районного суда иск отдела ЖКХ удовлетворили. Свое решение суд мотивировал тем, что по закону в случае, если служебное жилье было предоставлено в рамках трудовых отношений, то после их расторжения работник выселяется из такого жилья со всеми членами семьи без предоставления другого жилища.

Отдел ЖКХ также получил частное постановление за то, что не составил обязательный договор найма. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области посторонние люди жили в квартирах, предназначенных для воспитанников детских домов, инвалидов и многодетных семей. Кроме того, выявили квартиры, которые на протяжении многих лет сдавались в аренду и находились в пустующем состоянии.

В Павлодарской области заместителя акима Иртышского района заселили в квартиру сироты. Такое нарушение со стороны местного главы отдела реального сектора экономики выявили прокуроры. За это ему рекомендовали наказание - предупреждение о неполном служебном соответствии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.