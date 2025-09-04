"Демонтаж или реконструкция?": что происходит со зданием старого вокзала в Астане (фото, видео)

Жители Астаны в Сети делятся фотографиями старого вокзала, который они "не узнают", так как там началась реконструкция. Подробности рассказали в КТЖ, передает NUR.KZ.

Жители Астаны сняли на видео здание столичного железнодорожного вокзала, который находится по улице Гете. Астанчане признаются, что не узнают здание.

"Кто в курсе, что делают с вокзалом? Полный демонтаж или реконструкция?" - спрашивает автор видео, опубликованного в Instagram-аккаунте V_Astane_official.

В пресс-службе АО "НК "КТЖ" сообщили, что на вокзале Астана-1 ведется "масштабный капитальный ремонт". Сообщается, что он пройдет поэтапно и охватит инженерные системы и внутреннюю инфраструктуру.

"В состав вокзального комплекса входят здания 1990 и 1961 годов постройки. Капитальный ремонт здесь не проводился на протяжении многих лет. Вокзал оснащен 3 лифтами, 10 эскалаторами и имеет 3 приемо-отправочных пути.

На первом этапе ремонтируются помещения здания 1990 года постройки. Для обеспечения бесперебойного обслуживания пассажиров, необходимые условия созданы в здании 1961 года", - сообщили в КТЖ.

В сообщении указано, что предусмотрен ремонт кровли, фасада, лестничных маршей, пассажирских платформ с заменой освещения, ремонт и замена инженерных систем, отделочные работы внутренних помещений, ремонт санитарных узлов.

"Будут обеспечены условия для доступа лиц с инвалидностью, установлено современное информационное табло расписания, переговорные устройства, обновлены места для ожидания, мебель для комнат матери и ребенка и маломобильных пассажиров, а также реализован ряд других улучшений. На вокзале планируется установка бесшумных эскалаторов с датчиками движения, а на фасаде здания - современных светодиодных часов", - пообещали в КТЖ.

На втором этапе пройдет модернизация здания 1961 года постройки. В КТЖ добавили, что сейчас по всей стране ремонтируют около 100 вокзалов.

Ранее мы писали, что более 50 предпринимателей, работающих на железнодорожном вокзале Актобе, могли остаться без работы, так как здание закрыли на ремонт.

