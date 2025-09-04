"Демонтаж или реконструкция?": что происходит со зданием старого вокзала в Астане (фото, видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Демонтаж или реконструкция?": что происходит со зданием старого вокзала в Астане (фото, видео)

    Опубликовано:

    Ремонт старого вокзала в Астане
    Ремонт старого вокзала в Астане. Фото: пресс-служба АО "НК "КТЖ"

    Жители Астаны в Сети делятся фотографиями старого вокзала, который они "не узнают", так как там началась реконструкция. Подробности рассказали в КТЖ, передает NUR.KZ.

    Жители Астаны сняли на видео здание столичного железнодорожного вокзала, который находится по улице Гете. Астанчане признаются, что не узнают здание.

    "Кто в курсе, что делают с вокзалом? Полный демонтаж или реконструкция?" - спрашивает автор видео, опубликованного в Instagram-аккаунте V_Astane_official.

    В пресс-службе АО "НК "КТЖ" сообщили, что на вокзале Астана-1 ведется "масштабный капитальный ремонт". Сообщается, что он пройдет поэтапно и охватит инженерные системы и внутреннюю инфраструктуру.

    "В состав вокзального комплекса входят здания 1990 и 1961 годов постройки. Капитальный ремонт здесь не проводился на протяжении многих лет. Вокзал оснащен 3 лифтами, 10 эскалаторами и имеет 3 приемо-отправочных пути.

    На первом этапе ремонтируются помещения здания 1990 года постройки. Для обеспечения бесперебойного обслуживания пассажиров, необходимые условия созданы в здании 1961 года", - сообщили в КТЖ.

    В сообщении указано, что предусмотрен ремонт кровли, фасада, лестничных маршей, пассажирских платформ с заменой освещения, ремонт и замена инженерных систем, отделочные работы внутренних помещений, ремонт санитарных узлов.

    "Будут обеспечены условия для доступа лиц с инвалидностью, установлено современное информационное табло расписания, переговорные устройства, обновлены места для ожидания, мебель для комнат матери и ребенка и маломобильных пассажиров, а также реализован ряд других улучшений. На вокзале планируется установка бесшумных эскалаторов с датчиками движения, а на фасаде здания - современных светодиодных часов", - пообещали в КТЖ.

    На втором этапе пройдет модернизация здания 1961 года постройки. В КТЖ добавили, что сейчас по всей стране ремонтируют около 100 вокзалов.

    Ранее мы писали, что более 50 предпринимателей, работающих на железнодорожном вокзале Актобе, могли остаться без работы, так как здание закрыли на ремонт.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.