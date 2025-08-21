jitsu gif
    Обязательно ли всем владельцам жилья в Казахстане менять техпаспорта

    Опубликовано:

    План квартиры, рулетка, калькулятор, монеты
    План квартиры, инструменты, калькулятор, монеты: Freepik.com

    Информация, что всем владельцам жилья в Казахстане необходимо заменить техпаспорта на кадастровые - не соответствует действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

    Об этом сообщил руководитель службы коммуникаций НАО "Правительство для граждан" Аскар Агатулин.

    "Замена требуется только при обращении в БВУ (заем, залог и прочие действия) или сделки через нотариусов (по их требованию). Во всех остальных случаях замена производится по желанию владельцев, то есть обязательства такого нет, и законодательно оно не закреплено", - уточнил Агатулин.

    Добавим, также на днях в Telegram-канале НАО "Правительство для граждан" разъяснялось, какие сведения содержит кадастровый паспорт на квартиру и обязательна ли замена старых технических паспортов.

    В публикации отмечалось, что замена техпаспортов на кадастровые производится по желанию владельцев и в случаях, если:

    • произведена перепланировка, реконструкция, в результате которых изменились технические и идентификационные характеристики;
    • при разделе и слиянии объектов;
    • в целях установления расхождения технических и идентификационных сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе, с фактическими данными вновь созданного объекта недвижимости.

    Напомним, ранее 31 канал сообщал, что жителям Казахстана в будущем придется переоформить технические паспорта на квартиры, так как теперь в расчет общей площади квартир включаются балконы и лоджии, но с поправочными коэффициентами. Утверждалось, что без этого невозможно будет продать, подарить или передать жилье по наследству.

    До этого мы писали, что желая увеличить площадь квартиры, казахстанцы могут присоединить балкон или лоджию. Однако такие изменения оказались незаконными и грозят штрафом.

    Ранее мы рассказывали о том, как не потерять деньги при ремонте квартиры в Казахстане. О том, какие документы нужны для продажи квартиры в Казахстане, можно прочитать тут.

