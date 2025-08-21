Университет должен оплатить капитальный ремонт жилого дома в Таразе

Суд обязал университет выплатить долг на сумму более 1,2 млн тенге за капитальный ремонт многоквартирного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску ТОО к Казахскому национальному университету водного хозяйства и ирригации о взыскании задолженности за капитальный ремонт рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде Жамбылской области.

В рамках госпрограммы жилищно-коммунального развития ТОО с 2011 года финансирует ремонт многоквартирных домов, предоставляя жильцам беспроцентные займы. В 2021 году по решению собственников квартир был проведен капитальный ремонт на сумму свыше 100 млн тенге.

В доме имеется нежилое помещение, право собственности на которое в октябре 2024 года перешло к университету. Новый владелец не оплачивал ежемесячные платежи за ремонт в течение 9 месяцев, образовалась задолженность свыше 1,2 млн тенге.

"В соответствии с Гражданским кодексом право собственности передается вместе со всеми обязанностями, включая расходы на содержание и ремонт общего имущества. Поэтому доводы ответчика о том, что задолженность должен был оплатить прежний владелец, признаны несостоятельными", - пояснили в суде.

Исковые требования ТОО были удовлетворены. С университета взыскана задолженность в размере более 1,2 млн тенге и государственная пошлина.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Как сообщается на официальном сайте вуза, Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации (КазНУВХИ) - вновь созданный профильный исследовательский университет, основанный в 2024 году по решению президента Республики Казахстан в целях восстановления бывшего Джамбульского гидромелиоративно-строительного института в Таразе. Университет был создан в результате разделения Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати.

