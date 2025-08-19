"Бабушки везут казы и шубат": почему Казахстан перестанет выпускать "Тальго"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Бабушки везут казы и шубат": почему Казахстан перестанет выпускать "Тальго"

    Опубликовано:

    поезд
    Поезд на перроне. Иллюстративное фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

    Почему в Казахстане перестанут выпускать вагоны "Тальго" и чем и когда их заменят, рассказал во время пресс-конференции в кабмине министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает NUr.KZ.

    В "КТЖ" отметили, что срок службы вагонов "Тальго" составляет 40 лет, а последние вагоны были изготовлены на казахстанском заводе в 2022 году. При этом есть установленные законодательством периоды ремонта.

    "То есть, это те нормы, которые будут обеспечивать безопасность данных вагонов. Но сейчас у нас порядка 700 вагонов "Тальго" в парке. Мы их эксплуатируем. 26 составов. Они по всем маршрутам установлены. Но в дополнение мы приобретаем 557 вагонов Stadler. Это тоже комфортабельные скоростные вагоны, но габариты у него как у российских вагонов. Это более большие вагоны.

    Параллельно с этим у отечественных производителей мы закупаем вагоны, произведенные по российской технологии. "Тальго" будет. У него есть разный срок службы. У некоторых еще порядка 15-18 лет осталось, у некоторых еще порядка 30 лет службы. Самый старый один мы уже отставили, это самый первый состав - 2003 годы выпуска. Сейчас у нас самый старый 18-19 лет", - сообщил заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Рахимжанов.

    Между тем, министр транспорта Нурлан Сауранбаев добавил, что "Тальго" были закуплены для быстрого сообщения между Алматы и Астаной.

    "Эти вагоны позволяют ходить до 160 км/ч за счет своей подвески. Поэтому он чуть-чуть уже. Максимальный срок - 11 часов между Алматы и Астаной. Но так как сейчас общее пользование меду грузовыми и пассажирскими, сейчас идет 18-21 час. И вторая часть - у нас своя специфика есть.

    Если бабушки едут, они с собой берут мясо, казы, шубат и так далее, то, что в самолет нельзя взять, и это условно продуктовый поезд, бабушка везет гостинцы внукам в другой город, а оттуда еще что-то везет. То есть для нас вагон - это условно какая-то часть социальной программы, поэтому когда население просит широкий вагон, а у "Тальго" многие вещи не предусмотрены.

    Это именно для бизнес-уровня между Алматы и Астаной ("Тальго" - прим.ред.). Новые вагоны Stadler очень похожи практически по размерам. Это максимальное купе, которое есть в стандартных поездах. Я думаю, что в конце года мы уже первую партию поставим. Я думаю, население будет счастливо. И у Stadler есть такое, что когда в составе, например, 17 вагонов - от 17 до 24, внутри вставляют дизель-генератор, чтобы было отопление.

    В старых вагонах, вы помните, там проводники углем топили, чтобы чай был, тепло было. А сейчас кондиционирование и тепло обеспечивается за счет вот этого дизель-генератора. И вот это проблема, потому что эти дизель-генераторы по сроку раньше "летят", чем сами вагоны", - заявил министр.

    Он добавил, что новые вагоны "Тальго" выпускаться не будут, так как завод, который выпускал "Тальго", будет выпускать Stadler. Министр сообщил, что для поездки с багажом больше подойдут новые вагоны. Между тем, он уверил, что поезд будет двигаться со скоростью не менее 100 км/ч, таким образом, время на дорогу из Алматы в Астану не увеличится по сравнению с "Тальго".

    в министерстве ответили, грозит ли казахстанцам дефицит мест в поездах в период отпусков. В ведомстве говорят, что по мере возрастания потока пассажиров периодически будет увеличиваться и длина составов существующих поездов путем прицепки дополнительных вагонов.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.