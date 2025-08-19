"Бабушки везут казы и шубат": почему Казахстан перестанет выпускать "Тальго"

Почему в Казахстане перестанут выпускать вагоны "Тальго" и чем и когда их заменят, рассказал во время пресс-конференции в кабмине министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает NUr.KZ.

В "КТЖ" отметили, что срок службы вагонов "Тальго" составляет 40 лет, а последние вагоны были изготовлены на казахстанском заводе в 2022 году. При этом есть установленные законодательством периоды ремонта.

"То есть, это те нормы, которые будут обеспечивать безопасность данных вагонов. Но сейчас у нас порядка 700 вагонов "Тальго" в парке. Мы их эксплуатируем. 26 составов. Они по всем маршрутам установлены. Но в дополнение мы приобретаем 557 вагонов Stadler. Это тоже комфортабельные скоростные вагоны, но габариты у него как у российских вагонов. Это более большие вагоны.

Параллельно с этим у отечественных производителей мы закупаем вагоны, произведенные по российской технологии. "Тальго" будет. У него есть разный срок службы. У некоторых еще порядка 15-18 лет осталось, у некоторых еще порядка 30 лет службы. Самый старый один мы уже отставили, это самый первый состав - 2003 годы выпуска. Сейчас у нас самый старый 18-19 лет", - сообщил заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Рахимжанов.

Между тем, министр транспорта Нурлан Сауранбаев добавил, что "Тальго" были закуплены для быстрого сообщения между Алматы и Астаной.

"Эти вагоны позволяют ходить до 160 км/ч за счет своей подвески. Поэтому он чуть-чуть уже. Максимальный срок - 11 часов между Алматы и Астаной. Но так как сейчас общее пользование меду грузовыми и пассажирскими, сейчас идет 18-21 час. И вторая часть - у нас своя специфика есть.

Если бабушки едут, они с собой берут мясо, казы, шубат и так далее, то, что в самолет нельзя взять, и это условно продуктовый поезд, бабушка везет гостинцы внукам в другой город, а оттуда еще что-то везет. То есть для нас вагон - это условно какая-то часть социальной программы, поэтому когда население просит широкий вагон, а у "Тальго" многие вещи не предусмотрены.

Это именно для бизнес-уровня между Алматы и Астаной ("Тальго" - прим.ред.). Новые вагоны Stadler очень похожи практически по размерам. Это максимальное купе, которое есть в стандартных поездах. Я думаю, что в конце года мы уже первую партию поставим. Я думаю, население будет счастливо. И у Stadler есть такое, что когда в составе, например, 17 вагонов - от 17 до 24, внутри вставляют дизель-генератор, чтобы было отопление.

В старых вагонах, вы помните, там проводники углем топили, чтобы чай был, тепло было. А сейчас кондиционирование и тепло обеспечивается за счет вот этого дизель-генератора. И вот это проблема, потому что эти дизель-генераторы по сроку раньше "летят", чем сами вагоны", - заявил министр.

Он добавил, что новые вагоны "Тальго" выпускаться не будут, так как завод, который выпускал "Тальго", будет выпускать Stadler. Министр сообщил, что для поездки с багажом больше подойдут новые вагоны. Между тем, он уверил, что поезд будет двигаться со скоростью не менее 100 км/ч, таким образом, время на дорогу из Алматы в Астану не увеличится по сравнению с "Тальго".

в министерстве ответили, грозит ли казахстанцам дефицит мест в поездах в период отпусков. В ведомстве говорят, что по мере возрастания потока пассажиров периодически будет увеличиваться и длина составов существующих поездов путем прицепки дополнительных вагонов.

