Бьет током: алматинцы пожаловались на новый мост на Сайране (видео)
Недавно на озере Сайран в Алматы был открыт новый мост, однако некоторые горожане пожаловались, что его перила якобы бьют током. Ситуацию прокомментировали в акимате города, передает NUR.KZ.
Информация и кадры с места событий появилась в Telegram-канале CMN.KZ. Было опубликовано видео, на котором автор показал наэлектризованные волосы на своей руке при приближении к перилам. Позже он дотронулся пальцем до перил и заявил, что они бьются током.
В комментариях пользователи предположили, что это не мост бьет человека, а совсем наоборот.
"Ветер дует - человек электризуется, а мост заземлен, вот и пробивает разность потенциалов. Это не мост бьет человека, а наоборот", - написал один из комментаторов
Корреспондент NUR.KZ на днях сам прогулялся по новому мосту и тоже ощутил легких удар током, когда коснулся перил рукой.
В пресс-службе акимата Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ситуацию.
"В управлении развития общественных пространств сообщили, что на участке понтонного моста на Сайране перила выполнены из нержавеющей стали, а питание для освещения подается только в вечернее и ночное время. Днем объект полностью обесточен. Вместе с тем обращение принято в работу, и подрядная организация проведет дополнительное обследование конструкции. По итогам будут приняты меры для устранения возможных недостатков и обеспечения безопасной эксплуатации моста", - заявили в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что в Алматы на озере Сайран появился понтонный мост, который соединяет две набережные. Его уже называют новым популярным местом для фотосессий.
Мост выполнен из модульных блоков с резиновой основой и закреплен 33 якорями. Он способен выдерживать нагрузку до 400 килограммов на квадратный метр, обеспечивая безопасность посетителей.
