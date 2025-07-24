Культура в динамике: как Казахстан формирует "пространство новых смыслов"

В первой половине 2025 года сфера культуры Казахстана вышла на качественно новый уровень. Подробней об итогах деятельности Минкультуры за полгода читайте в материале NUR.KZ.

Обновленная архитектура поддержки кино, искусства, креативных индустрий, а также запуск крупных международных проектов свидетельствуют о том, что Министерство культуры и информации РК серьезно подошло к вопросам модернизации и продвижения казахского национального бренда на международный уровень.

Казахстанское кино - "новая волна" мирового признания

Государственная поддержка киноиндустрии заметно активизировалась. Фонд национального кино профинансировал шесть фильмов, уже вышедших в прокат, выход еще десяти ожидаются до конца года. В их числе такие картины, как "Капитан Байтасов", "Қайтадан" и "Осенний бриз", вызвавшие сенсацию задолго до окончания съемок. Увеличение госфинансирования кинематографа способствовало тому, что имена казахстанских режиссеров вновь зазвучали в числе лауреатов и призеров фестивалей в Канаде, Франции, Испании и США.

Казахстанское кино уверенно осваивает новые рынки: прошли Дни кино в Греции, ряд картин представлен массовому зрителю Гонконга, Канн, Берлина.

Серьезные изменения произошли в "Казахфильме", где приступили к реставрации "Золотой коллекции" отечественного кино. Кстати, впервые за последние 15 лет в киностудии за счет средств спонсоров проведен текущий ремонт зданий и съемочных павильонов.

В отечественном кино делают ставку на молодых: изменены правила отбора кинопроектов для оказания государственной поддержки, проводится открытый питчинг. Центром поддержки национального кино объявлены приоритетные темы. Межведомственная комиссия и Экспертный совет уже отобрали 16 кинопроектов, которые получат государственное финансирование в 2025 году.

"Знай наше" - сохранение и продвижение казахстанского культурного наследия

На международной арене Казахстан представил новые номинации в перечень духовного наследия человечества, формируемый ЮНЕСКО. В число номинированных объектов внесены "Скальные мечети полуострова Мангистау" и трасса "Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор" (последний объект - в партнерстве с Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном). Совместно с узбекской стороной продолжается разработка документов на номинирование искусства "Кесте-сюзанне" и "Тақия".

Формируется Комплексный план сохранения культурного наследия страны - материального, нематериального и документального. Это важный шаг для консолидации усилий госорганов и экспертного сообщества.

Музей - не "нафталин", а живое дело

В стране насчитывается более 270 музеев. Два крупнейших - имени Абылхана Кастеева и Центральный государственный музей - в этом году получили статус "национальных". За полгода в музеях страны прошло более 800 мероприятий - выставок, лекций, мастер-классов.

В сотрудничестве с Китаем проведены масштабные экспозиции - "Шелк и Шелковый путь", "Искусство идей". Музейная работа становится площадкой культурной дипломатии.

Казахстан открыл свой первый культурный центр за пределами страны - в Пекине. Это важный шаг по укреплению культурного присутствия и сотрудничества с Китаем, особенно в рамках "Года туризма КНР в РК".

Ближе к зрителю

Театры страны поставили более 7 000 спектаклей, из которых 136 - премьеры. Возросла гастрольная активность: творческие коллективы Казахстана предприняли 87 поездок, и представляли страну в 20 международных фестивалях.

Музыкальная сцена радует как классикой, так и современной поп-культурой. На одной сцене с Хосе Каррерасом и Андреа Бочелли выступила новоиспеченный стажер La Scala Айгерим Алтынбек. На ШОС-фестивале Казахстан представляли Рухия Байдукенова и Sadraddin. Казахстанцы с нетерпением ожидают выхода певца Amre в финал "Интервидения".

Образование в сфере культуры: новое поколение - новые подходы

В сфере образования аккредитацию прошли более 30 учебных программ. Академия искусств им. Жургенова заняла топовые позиции в рейтинге отечественных вузов культуры. За полгода учащиеся творческих школ выиграли более 1 400 призов на конкурсах, из них 36 - международные.

Добровольцы нужны и в мирное время

В Казахстане реализуются свыше 2 тыс. социальных проектов общей стоимостью более 33 млрд тенге. Состоялось более 200 общественных слушаний общественного совета по вопросам снабжения питьевой водой, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния, социальной защиты, образования и др.

Осуществляют свою деятельность Национальный фронт-офис и 20 региональных фронт-офисов волонтеров. За первое полугодие ими организовано более 27 тыс. мероприятий с участием 67 тыс. волонтеров.

Продолжается реализация проекта "Марафон добрых дел". С момента его запуска участниками было проведено более 1600 акций оказания помощи ветеранам, пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, людям, попавшим в сложную ситуацию.

От буквы к цифре - новый этап развития издательского и архивного дела

Впервые проведенный в стране Национальный день книги (23 апреля) ознаменовался сотнями мероприятий. Государство продолжает поддержку молодых писателей: в этом году учреждена президентская литературная премия с призовым фондом в 16 млн тенге.

Набирает обороты процесс цифровизации архивов: с начала года оцифровано свыше 4 млн документов. Впервые за всю историю Казахстана создан постоянно пополняющийся портал "Батырларға тағзым", уже содержащий информацию о 678 тысячах участниках войны. В 2025 году заработал проект "e‑Museum" - виртуальная карта музеев с 3D-экспонатами.

С молодежью на равных

В стране стартовал прием заявок для участия в молодежной премии "Jas Kenes Syilygy", реализуется грант "Тәуелсіздік ұрпақтары", присуждается государственная молодежная премия "Дарын".

Одним из ключевых событий этого года стало придание Алматы статуса "Молодежной столицы Организации тюркских государств 2025 года".

Ведется активная работа по подготовке форума-встречи молодых лидеров и талантов Шанхайской организации сотрудничества. Целью мероприятия станет создание платформы для обмена опытом, формирования новых партнерств и продвижения инициатив.

Креатив - это просто!

С начала года в стране открыто 16 центров поддержки креативных индустрий - своего рода "креативных технопарков". Примечательно, что Казахстан поднялся с 93‑го на 65‑е место в рейтинге WIPO по экспорту креативных товаров. Впервые в Казахстане будет запущен Фонд поддержки креативных индустрий, который займется финансированием проектов, созданием инфраструктуры и продвижением казахстанских продуктов за рубежом.

Как можно видеть, всего лишь за полгода политика Казахстана в сфере культуры, информации и общественного развития прошла путь, который прежде занимал десятилетия. Стимул к развитию получили все отрасли - от музеев и архивов до НПО и волонтеров. И если верно, что культура - это "зеркало нации", то Казахстан смотрит в него с уверенностью в будущем.

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