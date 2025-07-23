"Красота под боком": розовое озеро Казахстана запечатлели на видео
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Кокшетауский видеограф Серикбай Жаныбеков с воздуха запечатлел казахстанское розовое озеро. Блогер опубликовал видео на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.
Серикбай Жаныбеков в описании к видео уточнил, как называется это озеро и в каком регионе оно расположено.
"Озеро Таволжан. Павлодарская область, Успенский район", - написал видеоблогер.
Казахстанцев впечатлила красота озера и в тоже время удивило столь необычное явление.
"Волшебно", "Какая красота", "Потрясающе", "Невероятно", "Красота под боком", "Впервые вижу такое", "А в нем можно купаться?" - писали под постом.
Отвечая на вопросы в комментариях автор пояснил, что розовый оттенок озеро приобретает при солнечном свете и в период с конца мая по июль.
Напомним, в 2020 году скандал разгорелся из-за похожего озера под названием Кобейтуз. Тогда из-за наплыва туристов ухудшилось его состояние. В Сети появилась информация о том, что казахстанцы массово разворовывают соль со дна уникального озера.
В том же году еще одно озеро Коряковка в Павлодарской области внезапно стало местом для любителей красивых снимков. Сюда многие съезжались ради фотосессий, а связано это с цветом соленого водоема, который ничем не уступал прославившемуся тогда Кобейтузу. Некоторые жители не исключали, что история с Кобейтузом может повториться.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2268165-krasota-pod-bokom-rozovoe-ozero-kazahstana-zapechatleli-na-video/
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