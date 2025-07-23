"Красота под боком": розовое озеро Казахстана запечатлели на видео

Кокшетауский видеограф Серикбай Жаныбеков с воздуха запечатлел казахстанское розовое озеро. Блогер опубликовал видео на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Серикбай Жаныбеков в описании к видео уточнил, как называется это озеро и в каком регионе оно расположено.

"Озеро Таволжан. Павлодарская область, Успенский район", - написал видеоблогер.

Казахстанцев впечатлила красота озера и в тоже время удивило столь необычное явление.

"Волшебно", "Какая красота", "Потрясающе", "Невероятно", "Красота под боком", "Впервые вижу такое", "А в нем можно купаться?" - писали под постом.

Отвечая на вопросы в комментариях автор пояснил, что розовый оттенок озеро приобретает при солнечном свете и в период с конца мая по июль.

Напомним, в 2020 году скандал разгорелся из-за похожего озера под названием Кобейтуз. Тогда из-за наплыва туристов ухудшилось его состояние. В Сети появилась информация о том, что казахстанцы массово разворовывают соль со дна уникального озера.

В том же году еще одно озеро Коряковка в Павлодарской области внезапно стало местом для любителей красивых снимков. Сюда многие съезжались ради фотосессий, а связано это с цветом соленого водоема, который ничем не уступал прославившемуся тогда Кобейтузу. Некоторые жители не исключали, что история с Кобейтузом может повториться.

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