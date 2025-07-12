Стало известно, когда перестроят одну из резиденций президента Казахстана

Резиденцию президента в Костанае перестроят под реабилитационный центр для детей до конца этого года. Работы в настоящее время завершены на 80%, передает 24.kz.

Реабилитационный центр смогут посещать дети от полутора до 18 лет с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Таких пациентов в регионе больше трех тысяч.

Работать с ними будут дефектологи, логопеды и реабилитологи. Курс восстановительных процедур - три недели. Центр сможет принимать 1200 детей в год.

Реконструкция семи корпусов резиденции местному бюджету обошлась в 350 млн тенге. Строительно-монтажные работы завершены на 80%.

Жилые и лечебные помещения оснастят мебелью и высокотехнологичным оборудованием. Миллиард тенге на эти цели выделил фонд "Қазақстан халқына".

"Будет реабилитационное оборудование, которое, мы надеемся, повлияет на детей только с хорошей динамикой. Например, локомат. Это современное оборудование, которое определяет параметры ребенка. Его зафиксируют, и он будет ходить, двигаться. Наша социальная реабилитация направлена не только на медицинские услуги. Главное - это социализация. Это еще и для того, чтобы развить в детях какие-то другие их способности", - рассказала замглавы Управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Алия Мекебаева.

Напомним, еще в феврале 2023 года стало известно, что закрытые от посторонних глаз резиденции президента в Актобе, Актау, Атырау, Костанае и Таразе передадут на нужды детей.

После чего аким Костанайской области рассказал, что ведется подготовка проектно-сметной документации. Необходимые средства выделены. К осени 2023 года должна была начаться работа по реконструкции резиденции президента в Костанае.

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