Стало известно, когда перестроят одну из резиденций президента Казахстана

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Стало известно, когда перестроят одну из резиденций президента Казахстана

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Резиденция президента в Казахстане
    Резиденция президента. Кадр из видео: 24.kz

    Резиденцию президента в Костанае перестроят под реабилитационный центр для детей до конца этого года. Работы в настоящее время завершены на 80%, передает 24.kz.

    Реабилитационный центр смогут посещать дети от полутора до 18 лет с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Таких пациентов в регионе больше трех тысяч.

    Работать с ними будут дефектологи, логопеды и реабилитологи. Курс восстановительных процедур - три недели. Центр сможет принимать 1200 детей в год.

    Реконструкция семи корпусов резиденции местному бюджету обошлась в 350 млн тенге. Строительно-монтажные работы завершены на 80%.

    Жилые и лечебные помещения оснастят мебелью и высокотехнологичным оборудованием. Миллиард тенге на эти цели выделил фонд "Қазақстан халқына".

    "Будет реабилитационное оборудование, которое, мы надеемся, повлияет на детей только с хорошей динамикой. Например, локомат. Это современное оборудование, которое определяет параметры ребенка. Его зафиксируют, и он будет ходить, двигаться. Наша социальная реабилитация направлена не только на медицинские услуги. Главное - это социализация. Это еще и для того, чтобы развить в детях какие-то другие их способности", - рассказала замглавы Управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Алия Мекебаева.

    Напомним, еще в феврале 2023 года стало известно, что закрытые от посторонних глаз резиденции президента в Актобе, Актау, Атырау, Костанае и Таразе передадут на нужды детей.

    После чего аким Костанайской области рассказал, что ведется подготовка проектно-сметной документации. Необходимые средства выделены. К осени 2023 года должна была начаться работа по реконструкции резиденции президента в Костанае.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.