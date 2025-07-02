В МВД объяснили новые поправки касательно оборота оружия в Казахстане

В МВД разъяснили поправки в Закон "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия", передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал ведомства.

Начальник управления комитета административной полиции МВД Асылбек Идирисов отметил, что 18 марта текущего года принят Закон по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных госорганов, которым были внесены поправки в Закон "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия".

Были внесены поправки в части исключения военнослужащих, находящихся в резерве из категории лиц, не предоставляющих медицинские заключения при приобретении оружия.

Он пояснил, что в связи с этим внесены изменения в приказы министра внутренних дел, регламентирующие оборот гражданского и служебного оружия.

Требования по приобретению оружия остаются прежними.

Других изменений в правила оборота гражданского и служебного оружия не вносилось, подчеркнули в МВД.

Согласно информации министерства, оружие подразделяется на боевое ручное стрелковое, гражданское и служебное.

К гражданскому оружию относится оружие самообороны, спортивное, охотничье, сигнальное и охолощенное оружие.

"Гражданское спортивное пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм, а также сигнальное оружие приобретается в оружейном магазине по предъявлению справки об отсутствии судимости, проверке знании Правил безопасного обращения с оружием, сведений с Центра психического здоровья и удостоверения спортсмена, без разрешения ОВД", - объяснил Идирисов.

Владелец сигнального оружия после его приобретения в течение семи дней обязан зарегистрировать в ОВД.

Охолощенное оружие реализуется кинематографическим организациям, театрам, циркам, музеям и юридическим и физическим лицам, имеющим лицензии на коллекционирование.

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, оружейные магазины реализуют без разрешения на их приобретение после проведения инструктажа по безопасному обращению с оружием и проставлением подписи покупателя о прохождении инструктажа в книге учета оружия и патронов к нему.

Для приобретения охотничьего оружия граждане предоставляют в ОВД медицинское заключение об отсутствии противопоказании, справку о прохождении курсов по безопасному обращению с оружием, удостоверение охотника.

"Кроме того, владелец обязан создать условие для хранения оружия. Все разрешительные документы в сфере оборота гражданского и служебного оружия выдаются в электронном формате через портал электронного правительства "Е-лицензирование", - пояснил он.

Накануне мы писали, что в Казахстане изменились правила оборота гражданского и служебного оружия - министр внутренних дел подписал новый указ. Подробнее об изменениях можно прочитать здесь.

Отметим, за незаконное хранение или приобретение оружия в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно статье 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказываются:

исправительными работами или штрафом до 200 МРП (790 тыс. тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов;

либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.