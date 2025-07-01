Правила покупки и хранения оружия изменили в Казахстане: что нужно знать

В Казахстане изменились правила оборота гражданского и служебного оружия - министр внутренних дел подписал новый указ, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА.

Так, согласно документу, теперь совершеннолетние казахстанцы могут без специального разрешения купить сигнальное оружие, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Джоуль и калибра до 4,5 мм включительно. Для его приобретения понадобятся:

справка о наличии либо отсутствии судимости;

справка из центров психического здоровья (психиатрия и наркология);

справка о прохождении программы подготовки.

Юридическим лицам указанное оружие будут продавать только по разрешениям на его приобретение.

Казахстанцы, имеющие разрешение на хранение и ношение гражданского оружия, военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований могут приобрести эти виды оружия без предоставления справок.

Для покупки перцовых и газовых баллончиков, распылителей, аэрозольных и других устройств казахстанцам не нужны разрешения или справки, но нужно будет пройти инструктаж по безопасному обращению с оружием, а также подписать документ о прохождении инструктажа.

Охолощенное оружие будут продавать только лицам с лицензией на коллекционирование и юрлицам, указанным в законе "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия".

Кроме того, согласно этому же документу, теперь в электронном формате можно получить:

лицензии (на торговлю, производство, коллекционирование оружия и пиротехники);

разрешения на приобретение, хранение, ношение, перевозку оружия;

заключение для ввоза/вывоза оружия;

все виды разрешений, связанных с гражданскими пиротехническими веществами.

Для получения разрешения на хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему казахстанцам понадобятся следующие документы:

заявление в электронном виде;

квитанция об уплате госпошлины;

электронная копия медзаключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием по форме № 076/у.

электронная копия удостоверения охотника;

электронная копия справки о прохождении проверки знания правил безопасного обращения с оружием;

электронная копия свидетельства о регистрации спортсмена с указанием разряда не ниже кандидата в мастера спорта связанному со стрельбой (при наличии);

электронная копия договора на хранение оружия в пунктах централизованного хранения, в случае отсутствия условий хранения оружия по фактическому месту жительства;

сведения о контрольном отстреле пуль и гильз нарезного охотничьего оружия указываются в форме сведения (до окончания срока действия разрешения на хранение, хранение и ношение нарезного оружия владельцем в обязательном порядке производится отстрел пуль и гильз каждые 5 лет в органах внутренних дел).

Подробнее ознакомиться с новыми правилами можно здесь.

Отметим, за незаконное хранение или приобретение оружия в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно статье 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказываются:

исправительными работами или штрафом до 200 МРП (790 тыс. тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов;

либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.