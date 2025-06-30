"Мертвые души" и поборы: в Минпросвещения намерены проверить частные садики

Глава Минпросвещения в кулуарах правительства рассказал о планах проверить на коррупцию частные организации образования, получающие государственные дотации, передает NUR.KZ.

Гани Бейсембаев напомнил, что в 2023 году совместно с Агентством по противодействию коррупции Минпросвещения усиленно занялись проверкой всех организаций образования.

"Благодаря этим мерам в 2023 году мы выявили около 18 миллиардов хищений в системе образования за последние 5–6 лет. Проверка была проведена. В 2024 году хищения сократились в 700 раз. Однако этим мы не довольствуемся, потому что если сегодня мы говорим о хищениях, то остаются еще вопросы поборов, взяток и так далее. Сейчас мы должны усилить работу в этом направлении, прививать меры, то есть культуру добропорядочности, и продолжаем это делать в организациях образования совместно. Теперь мы видим, что нужно организовывать проверки не только в государственных организациях образования, но и в частных", - сказал министр.

Мотивирует он необходимость таких проверок наличием фактов злоупотреблений.

"В этом году когда мы впервые внедрили единую базу очередности среди организаций дошкольного образования, мы выявили около 20 тысяч "мертвых душ", что помогло только в двух регионах сэкономить 20 миллиардов тенге. Поэтому сейчас, если государство оказывает поддержку частным организациям образования, то и за эти деньги нужно вести контроль и проверки, чтобы и частники не воровали государственные средства. Наверное, они будут меня "триггерить" или не любить, тем не менее нас ничто не остановит. Мы все равно будем продолжать свою работу, чтобы государственные деньги дошли до главного адресата — наших детей", - добавил Бейсембаев.

Проверки планируют начать с этого года.