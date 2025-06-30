"Мертвые души" и поборы: в Минпросвещения намерены проверить частные садики

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    "Мертвые души" и поборы: в Минпросвещения намерены проверить частные садики

    Опубликовано:

    Детский сад
    Детский сад. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Глава Минпросвещения в кулуарах правительства рассказал о планах проверить на коррупцию частные организации образования, получающие государственные дотации, передает NUR.KZ.

    Гани Бейсембаев напомнил, что в 2023 году совместно с Агентством по противодействию коррупции Минпросвещения усиленно занялись проверкой всех организаций образования.

    "Благодаря этим мерам в 2023 году мы выявили около 18 миллиардов хищений в системе образования за последние 5–6 лет. Проверка была проведена. В 2024 году хищения сократились в 700 раз. Однако этим мы не довольствуемся, потому что если сегодня мы говорим о хищениях, то остаются еще вопросы поборов, взяток и так далее. Сейчас мы должны усилить работу в этом направлении, прививать меры, то есть культуру добропорядочности, и продолжаем это делать в организациях образования совместно. Теперь мы видим, что нужно организовывать проверки не только в государственных организациях образования, но и в частных", - сказал министр.

    Мотивирует он необходимость таких проверок наличием фактов злоупотреблений.

    "В этом году когда мы впервые внедрили единую базу очередности среди организаций дошкольного образования, мы выявили около 20 тысяч "мертвых душ", что помогло только в двух регионах сэкономить 20 миллиардов тенге. Поэтому сейчас, если государство оказывает поддержку частным организациям образования, то и за эти деньги нужно вести контроль и проверки, чтобы и частники не воровали государственные средства. Наверное, они будут меня "триггерить" или не любить, тем не менее нас ничто не остановит. Мы все равно будем продолжать свою работу, чтобы государственные деньги дошли до главного адресата — наших детей", - добавил Бейсембаев.

    Проверки планируют начать с этого года.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.