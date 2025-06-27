Шар Expo передали МЦРИАП: его превратят в площадку для развития ИИ

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в кулуарах кабмина рассказал, что будет со сферой Nur Alem - в ней планируется устроить Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, передает корреспондент NUR.KZ.

"Постановлением правительства было принято решение о передаче компании "КазЭкспоКонгресс" под ведение Министерства цифрового развития. С 1 июля этот переход должен случиться.

У нас есть планы по дальнейшему развитию этого городка Expo. То есть у нас есть видение, что это должен стать такой инновационный кластер, инновационный городок, который будет вносить свою инновационную лепту для развития нашей экономики", - сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, уже сегодня формируется инновационная экосистема.

"Там есть Минцифры, там есть Astana Hub, есть компания NIT, есть Astana IT University, есть Международный финансовый центр Астаны, который уже является инновационной юрисдикцией, где вообще принято английское право, там будет работать и появляется жемчужина этого городка - Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI на базе "Шара Expo", - добавил министр.

Глава Минцифры отметил, что сейчас проходит реконструкция здания.

"Экспонаты уже все вывезены, распределены по музеям, по тематикам. Первый этаж - это общественное пространство, это AI-музей, AI-кинотеатр, AI-зона для детей, AI-пространство для проведения ивентов, хакатонов, экспозиций в сфере искусственного интеллекта и применения в отраслях искусственного интеллекта. То есть это будет та зона, где интерактивно люди будут воодушевляться идеей искусственного интеллекта", - поделился планами Мадиев.

Там же будут TUMO Education для детей от 12 до 18 лет, где будет специализация по 11 IT-направлениям.

"Это не только генеративный искусственный интеллект, это будет робототехника, 3D-моделирование, производство фильмов, музыки, то есть креативная индустрия тоже будет рассмотрена. TUMO Education - во всем мире известная программа, высокий бренд, они сейчас будут там размещаться.

Четвертый, пятый этаж будет представлять из себя Tomorrow School. Это первая в регионе школа искусственного интеллекта, которую мы уже запустили в Astana Hub на 100 посадочных мест. На шестом этаже будет располагаться AI-кампус для стартапов.

На седьмом этаже будут R&D-офисы и AI-лаборатории Big Tech компании. У нас уже есть предварительная договоренность с Google, они Google Engineering Training Center там открывают. Есть договоренность с Apple, это Apple Vision лаборатория. Telegram будет офис там же масштабировать. Компания Aton, это блокчейн-центр", - резюмировал министр.

Отмечается, что на 8 этаже будет так называемое "ИИ-государство", AI-driven government, где будет коллаборация государства, науки и бизнеса по внедрению искусственного интеллекта в секторах экономики.

Планируется открыть обновленное здание Nur Alem в октябре этого года в рамках форума Digital Bridge.

Отметим, на официальном сайте QazExpoCongress сообщается, что с декабря 2024 года Музей энергии будущего завершил свою работу и прекратил прием посетителей. На сегодня в здании ведутся работы по реконструкции и переоборудованию в Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI.

Добавим по деятельности нацкомпании: согласно информации, "QazExpoCongress" создано в соответствии с постановлением правительства РК 15 января 2013 года. Основными целями создания компании были подготовка и проведение Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане, а также эксплуатация и использование объектов ЭКСПО-2017 после завершения выставки.

Кроме того, АО "НК "QazExpoCongress" является главным оператором участия Казахстана во Всемирной выставке ЭКСПО в городе Дубай в 2021 году.

Напомним, церемония открытия международной выставки EXPO состоялась в июне 2017 года в Астане. После приветственной речи президента состоялся торжественный концерт. А завершилась церемония лазерным шоу на сфере "Нур Алем" и фейерверком.

Между тем высота павильона Казахстана - 100 метров, внутри 8 этажей - каждый из них имеет свою тематику.

В июне 2021 года в мажилисе сообщали, что в 2020 году на содержание EXPO было потрачено 6,7 млрд тенге. При этом общая площадь комплекса зданий составляет 262 тыс. квадратных метров. В министерстве торговли и интеграции на это ответили, что комплекс EXPO-2017 до конца 2024 году перейдет на самоокупаемость.

В июне 2022 года стало известно, что траты на содержание объекта выросли в три раза за год, то есть на содержание 14 объектов EXPO-2017 было направлено 18 млрд тенге, что в 2,7 раза больше чем в 2020 году.