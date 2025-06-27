10 дочерей подарили казахстанцу квартиру

В Мангистауской области 10 сестер решили сделать своему отцу приятный подарок на его 60-летие. Они скинулись деньгами и подарили ему квартиру, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦОК региона.

Как сообщается в официальном аккаунте Центра общественных коммуникаций Мангистауской области в Facebook, на такой солидный подарок сестры копили деньги больше года. Каждая из них пыталась заработать. Сестрам очень хотелось порадовать отца, который вместе с супругой растил их и их братишку, не жалуясь на трудности и сумев дать любовь каждому своему ребенку.

Шалгын Утегулов из села Кызан Мангистауского района говорит, что он - счастливый отец. У мужчины 10 прекрасных дочерей и сын - он самый младший в семье. Обычно говорят: "Дождался!". Но многодетный отец признается, что был счастлив каждый раз, когда из роддома приходило сообщение о рождении дочки.

Среди дочерей главы большого семейства есть близнецы - Амина и Алина. Пожалуй, они самые активные в семье, так что поиск подходящего жилища в Актау возложили на них.

"В 2021 году мы подарили папе машину. На юбилей решили подарить квартиру в городе с уютной обстановкой. Пусть отдыхают с мамой. Славы не искали, просто хотели порадовать любимого отца, он этого достоин.

Его руки столько трудились, чтобы прокормить нас, это не легко, ведь мы - 11 детей из обычной сельской семьи. Наши родители пасут скот в ауле, они простые скромные люди, которые отдали нам всю душевную теплоту, заботу и любовь, не жалея сил для нашего благополучия", - рассказала старшая из сестер Жаксыгуль Шалгынкызы.

О стоимости квартиры сестры не говорят, но очевидно, что этот подарок стоил им немалых сил и упорства. Потому он для юбиляра особенно дорог.

В прошлом году жительница Туркестанской области родила тройню. Малышей назвали в честь президента Токаева: мальчиков - Касымом и Жомартом, а девочку - Кемел. Пара в браке уже воспитывает семерых дочерей.

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А карагандинка Гульнур в свои 33 года стала мамой четверых дочек, младшие из которых - двойняшки. Женщина призналась, что в будущем она еще хочет родить сына.