"Ехать неудобно, пешком небезопасно": как будут бороться с авариями и пробками на проспекте Райымбека в Алматы

В Алматы ведутся работы по обустройству линии BRT на проспекте Райымбека. Проект охватывает не только проезжую часть, но и затрагивает тротуары и даже фасады зданий, передает NUR.KZ.

Архитектор, урбанист, генеральный директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов рассказал, как преобразится проспект и как планируют бороться с пробками и аварийностью на Райымбека.

Асхат Садуов. Фото: Алматыгенплан

Стоит отметить, проспект Райымбек батыра пролегает через шесть районов Алматы и давно стал одной из ключевых транспортных артерий города. За сутки здесь проезжают более 100 тысяч автомобилей. Вдоль проспекта и в непосредственной близости от него расположено множество образовательных и медицинских учреждений, десятки жилых кварталов. При этом, большинство жителей не имеют комфортного доступа к транспортной и пешеходной инфраструктуре.

В нынешнем виде это пространство мало отвечает требованиям комфортного и безопасного города: пешеходам сложно передвигаться вдоль и поперек проспекта, малый бизнес вдоль дороги страдает из-за неприветливой городской среды, а высокая скорость транспортных потоков создает аварийные ситуации, считает спикер. Поэтому городские власти решили изменить ситуацию радикально.

- Вы называете проспект Райымбека примером неэффективного stroad. Что подразумевает этот термин и в чем главные проблемы нынешнего состояния проспекта?

- Термин stroad (от английских street и road - улица и дорога) применяют к широким городским магистралям, которые одновременно выполняют функции улицы и шоссе, но при этом плохо справляются с обеими задачами. Такие гибриды объединяют недостатки обоих типов: и ехать неудобно, и идти пешком небезопасно.

Исторически проспект планировался как транзитная дорога, из-за чего появились 6-8 полос движения, минимум светофоров и пешеходных переходов. Однако вдоль него давно сформировалась городская жизнь: жилые районы, магазины, рынки. Людям тяжело добраться до автобусов или перейти на другую сторону, и они вынуждены перебегать дорогу в неположенных местах.

В итоге магистраль не обеспечивает ни высокой пропускной способности как шоссе, ни комфортной городской среды как улица. Это неудобное пространство для всех участников движения — пешеходов, пассажиров общественного транспорта и автомобилистов. Поэтому возникла острая необходимость трансформации: сделать проспект безопасным, удобным, эффективным и комфортным.

- Город планирует реконструировать проспект "от фасада до фасада". Что означает такой комплексный подход на практике?

- Наш проект предлагает преобразование магистрали по принципу, учитывающему интересы всех пользователей. Подход "от фасада до фасада" означает, что проект охватывает абсолютно все элементы улицы: проезжую часть, тротуары, прилегающие дворы, бульварную зону и даже облик зданий. Фактически проспект станет полноценной городской улицей, удобной для всех.

Проспект Райымбека. Эскиз: Алматыгенплан

Во-первых, мы полностью обновляем тротуары, узкие участки расширим примерно до 3 метров, они станут ровнее, появятся удобные спуски для колясок, а также инфраструктура для людей с особыми потребностями, включая тактильную плитку и пандусы с уклоном не более 5%. Только на двух участках первого этапа будет обустроено почти 170 тыс. кв.м тротуаров и площадок, на третьем этапе — свыше 94 тыс. кв.м.

Во-вторых, вдоль проспекта появится современное освещение - запланирована прокладка более 17 тыс. м кабельных линий, установка и замена десятков опор освещения. Вечером люди будут чувствовать себя в безопасности. Также мы обновим уличную мебель: скамейки, урны. И на всех трех участках будет высажено около 370 тыс. кв.м зеленых насаждений (деревья и кустарники). Все это значительно повысит комфорт и безопасность городской среды.

Проспект Райымбека. Эскиз: Алматыгенплан

В-третьих, особое внимание уделим фасадам зданий: дома и магазины приведем к единому стилю, как этого требует дизайн-код города. Это устранит визуальный шум — хаотичную рекламу, разномастные вывески и сформирует привлекательный облик улицы. Например, на отрезке от проспекта Назарбаева до улицы Ахрименко, согласно дизайн-коду, высота вывесок не должна будет превышать 4,5 м, запрещены бегущие строки. Такой системный, дизайн-ориентированный подход позволит преобразить пространство от одной линии застройки до другой.

Кстати, проект разрабатывался не один год, были учтены мнения экспертов, проведен ряд урбанистических исследований и проектных семинаров со стейкхолдерами.

- Транспортная составляющая тоже крайне важна. Что изменится для общественного транспорта и автомобилистов после реконструкции?

- Коридор BRT пройдет вдоль всего проспекта. На разных участках автобусные полосы будут располагаться либо у края проезжей части, либо по центру. С введением BRT мы прогнозируем увеличение средней скорости движения автобусов на 70%. При этом время ожидания сократится и составит от 4 до 7 минут. По коридору полностью или частично будут курсировать около 9 магистральных маршрутов с подвижным составом высокого класса.

Проспект Райымбека. Эскиз: Алматыгенплан

Остановки будут оборудованы специальными платформами, размещенными ближе к перекресткам, что обеспечит удобство при пересадках. Благодаря BRT, увеличатся как скорость, так и привлекательность общественного транспорта, улучшится связность восточной и западной частей города.

Для повышения безопасности всех видов транспорта мы ликвидируем "бутылочные горлышки" и конфликтные точки. Например, на втором участке длиной 7,2 км - от проспекта Сейфуллина до улицы Ахрименко - сохраняется полноценное дорожное полотно площадью почти 482 тыс. кв.м.

- Как все эти изменения отразятся на безопасности дорожного движения и пешеходах?

- Безопасность и удобство движения будут обеспечены благодаря интеллектуальной системе светофорного регулирования, установке дополнительных дорожных знаков и более 250 информационных указателей, а также обустройству удобных регулируемых пешеходных переходов.

Проспект Райымбека. Эскиз: Алматыгенплан

Пешеходов от проезжей части будут отделять широкие тротуары и озелененные бульвары, хорошо освещенные в темное время суток. Все это позволит существенно снизить аварийность и повысить общее ощущение безопасности на улице.

- Как реконструкция повлияет на малый бизнес вдоль проспекта?

- Анализ показывает, что в текущем виде уличная среда не способствует развитию торговли и малого бизнеса. Реконструкция создаст современное и комфортное пространство с тротуарами, озеленением, продуманными парковочными решениями. Это улучшит внешний облик и сделает заведения вдоль улицы более заметными и доступными.

Мы ожидаем увеличения пешеходного трафика, появления зон отдыха и упорядоченных парковок. Для предпринимателей это означает рост клиентского потока, особенно в вечернее время, повышение рыночной стоимости недвижимости и аренды, а также более комфортные условия для работы персонала и обслуживания клиентов. Мировая практика показывает, что после благоустройства выручка малого бизнеса может вырасти на 10-30%. Мы рассчитываем на аналогичный эффект и в Алматы.

- Почему проект реализуется именно сейчас?

- Город быстро растет, и прежняя улично-дорожная инфраструктура уже не справляется с возросшей нагрузкой. Пришло время переходить к современным стандартам развития городской среды. Обновленный Генеральный план Алматы до 2040 года делает акцент на полицентричность, качественную пешеходную среду и предсказуемый общественный транспорт.

Проспект Райымбека. Эскиз: Алматыгенплан

Что касается именно транспорта, мы не изобретаем велосипед, а опираемся на международный опыт. Например, в Ташкенте внедрение BRT с 2023 года позволило сократить время в пути почти вдвое, а пассажиропоток вырос на 25-30%. В Стамбуле после запуска Metrobus поток увеличился в три раза, а средняя скорость движения выросла на 45%. В Боготе система TransMilenio перевозит более 2 млн человек в день, существенно разгрузив дороги.

Алматы идет тем же путем, через системные изменения и запуск пилотных BRT-коридоров. Проспект Райымбека - ключевой элемент транспортного каркаса города и первый шаг к полноценной BRT-сети.

- Как вы видите проспект Райымбека после завершения всех работ?

- Представьте современную городскую улицу, где комфортно всем: по выделенной полосе курсирует BRT, по широким тенистым тротуарам гуляют люди. Везде единая архитектурная стилистика, ухоженные фасады без визуального шума, вертикальное озеленение и элементы стрит-арта.

Шум от машин снижен, пробки минимальны, воздух стал чище. Проспект превращается в улицу будущего — безопасную, удобную и оживленную. Уверен, качество жизни вдоль него значительно возрастет: подорожает недвижимость, появятся новые заведения. А главное — горожане увидят, какими могут быть улицы XXI века.