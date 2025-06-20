Преследовали, не мог устроиться на работу: актюбинца признали жертвой репрессий спустя 39 лет
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Жителя Актобе признали жертвой политических репрессий, связанных с событиями декабря 1986 года. Он подвергался преследованиям и не мог найти на работу, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 1984 году житель Актобе по направлению Гурьевского обкома партии и профсоюзного комитета Макатского локомотивного депо был зачислен на подготовительное отделение Казахского государственного университета. В 1985 году он стал студентом факультета философии и экономики этого вуза.
Однако в 1986 году его отчислили со второго курса университета якобы за нарушение общественного порядка. Основанием для отчисления стало задержание мужчины сотрудниками правоохранительных органов 18 декабря 1986 года - по подозрению в участии в декабрьских событиях, без предъявления обвинений.
Несмотря на последующее освобождение, студента исключили из КПСС, он подвергался преследованиям и не мог устроиться на работу. Его супруга, выпускница философского факультета того же университета, также столкнулась с отказами в трудоустройстве по аналогичным причинам.
"В 1990-1993 годах их семья с тремя малолетними детьми была вынуждена снимать жилье и находилась в социально уязвимом положении", - установил суд.
В 2025 году 64-летний казахстанец подал в суд иск о признании в отношении него факта политических репрессий в связи с участием в событиях декабря 1986 года в Алматы.
Суд №3 Актобе, рассмотрев дело, установил, что заявитель действительно участвовал в декабрьских событиях 1986 года и подвергался политическим преследованиям, включая ограничение трудовых прав.
Эти обстоятельства подтверждались архивными справками университета и прокуратуры Алматы, а также показаниями свидетелей.
Руководствуясь статьей 306 Гражданского процессуального кодекса и статьей 2 Закона "О реабилитации жертв массовых политических репрессий", суд признал истца жертвой политических репрессий, связанных с событиями 1986 года. Решение уже вступило в законную силу.
По информации на официальном сайте Конституционного суда РК, 31 мая - День памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана - массовых политических репрессий и голода, которые привели к гибели миллионов людей.
С обретением Независимости на государственном уровне были предприняты шаги для сохранения памяти о жертвах этой трагедии. В 1993 году был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".
В этом году президент Касым-Жомарт Токаев выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий и голода. По его словам, за последние годы было реабилитировано свыше 300 тысяч человек, подвергнутых преследованиям по политическим мотивам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2257518-presledovali-ne-mog-ustroitsya-na-rabotu-aktyubinca-priznali-zhertvoy-repressiy-spustya-39-let/
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